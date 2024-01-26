Автобус, в котором ранило водителя при мощном обстреле Белгорода, выпустили на линию

Жителей ранее спросили о том, что же случилось с автобусом в итоге. Предлагалось несколько вариантов ответа: его могли сдать на металлолом, передать на нужды СВО, отремонтировать и выпустить на маршруты. Прозвучало и то, что отремонтировать автобус не удалось. Опрос появился в группе ЕТК на днях. Правильный ответ компания не публиковала. Как выяснилось, автобус отремонтировали и отправили курсировать по городу.