Автобус, в котором ранило водителя при мощном обстреле Белгорода, выпустили на линию

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Автобус Единой транспортной компании, который попал под обстрел 30 декабря, уже отремонтировали и выпустили на маршрут. Транспорт удалось восстановить полностью за три недели своими силами.
На днях в ЕТК показали пострадавший от мощного обстрела Белгорода автобус. Некоторые горожане предлагали не ремонтировать автобус, чтобы сохранить память о случившейся в городе трагедии.
Жителей ранее спросили о том, что же случилось с автобусом в итоге. Предлагалось несколько вариантов ответа: его могли сдать на металлолом, передать на нужды СВО, отремонтировать и выпустить на маршруты. Прозвучало и то, что отремонтировать автобус не удалось. Опрос появился в группе ЕТК на днях. Правильный ответ компания не публиковала. Как выяснилось, автобус отремонтировали и отправили курсировать по городу.
Напомним, при обстреле Белгорода 30 декабря ранило водителя ЕТК. Автобус маршрута №101 ехал по проспекту Славы, когда рядом раздался взрыв. Водитель получил ранения, его положили в больницу и сделали операцию.