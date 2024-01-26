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Пострадавший при обстреле автобус

Автобус, в котором ранило водителя при мощном обстреле Белгорода, выпустили на линию

26 января 2024, 08:40
Фото: ЕТК
Пострадавший при обстреле автобус

Попавший под обстрел автобус в Белгороде отремонтировали

Автобус, который попал под обстрел в Белгороде, отремонтировали за три недели. Транспорт уже вышел на маршруты, рассказали в группе ЕТК.
Сюжет
Автобус

Автобус Единой транспортной компании, который попал под обстрел 30 декабря, уже отремонтировали и выпустили на маршрут. Транспорт удалось восстановить полностью за три недели своими силами.

На днях в ЕТК показали пострадавший от мощного обстрела Белгорода автобус. Некоторые горожане предлагали не ремонтировать автобус, чтобы сохранить память о случившейся в городе трагедии.

Жителей ранее спросили о том, что же случилось с автобусом в итоге. Предлагалось несколько вариантов ответа: его могли сдать на металлолом, передать на нужды СВО, отремонтировать и выпустить на маршруты. Прозвучало и то, что отремонтировать автобус не удалось. Опрос появился в группе ЕТК на днях. Правильный ответ компания не публиковала. Как выяснилось, автобус отремонтировали и отправили курсировать по городу.

Напомним, при обстреле Белгорода 30 декабря ранило водителя ЕТК. Автобус маршрута №101 ехал по проспекту Славы, когда рядом раздался взрыв. Водитель получил ранения, его положили в больницу и сделали операцию.

Пострадавший при обстреле автобусПострадавший при обстреле автобус
Пострадавший при обстреле автобусПострадавший при обстреле автобус
Пострадавший при обстреле автобусПострадавший при обстреле автобус
Пострадавший при обстреле автобус
Фото: ЕТК
В ЕТК показали пострадавший от мощного обстрела Белгорода автобус
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