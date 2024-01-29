«Обсуждали тактику в полёте»: врачи — о помощи раненным при обстреле Белгорода детям

В день трагедии федеральные медики готовились к предстоящему празднику, когда узнали об обстреле центра Белгорода, при котором пострадали взрослые и дети. Так, врач нейрохирургического отделения Дмитрий Рещиков услышал о трагедии из новостей: он сразу понял, что понадобится помощь в том числе федеральных специалистов.