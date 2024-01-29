«Обсуждали тактику в полёте»: врачи — о помощи раненным при обстреле Белгорода детям

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В день трагедии федеральные медики готовились к предстоящему празднику, когда узнали об обстреле центра Белгорода, при котором пострадали взрослые и дети. Так, врач нейрохирургического отделения Дмитрий Рещиков услышал о трагедии из новостей: он сразу понял, что понадобится помощь в том числе федеральных специалистов.
«Вскоре мои мысли подтвердил звонок из Федерального центра медицины катастроф: вместе с коллегами я вошёл в состав бригады для оказания помощи на месте. Не позднее чем через два часа необходимо было прибыть в место сбора», — рассказал врач.
В Белгород, помимо Дмитрия Рещикова, направили ещё трёх специалистов: заведующего отделением детской и сердечно-сосудистой хирургии Игоря Серкова, заведующего отделением травматологии и ортопедии Александра Саутенко и врача — анестезиолога-реаниматолога Константина Адаричева.
Спустя два часа после оповещения все вызванные врачи прибыли на базу Федерального центра медицины катастроф, а оттуда отправились в аэропорт Жуковский и вылетели в Белгород. Разрабатывать план действий врачи стали ещё в полёте.
В полёте определялась тактика действий команды, зоны ответственности, маршрутизация пациентов. Задачи перед нами прямо в вертолёте поставил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Игорь Серков
Сразу после прибытия в Белгород врачи начали обходить пострадавших, консультировать коллег и определять, каких пациентов стоит направить на лечение в федеральную больницу. Так, в Москву экстренно отправили трёх девочек, ещё одного ребёнка — восьмимесячную белгородку, потерявшую часть ноги — отправили в столицу позже.
В Белгороде оказывать помощь остался анестезиолог-реаниматолог Константин Адаричев, остальные федеральные специалисты отправились в Москву вместе с пострадавшими. В столице раненых ждали с самого утра: для этого на работу дополнительно вышли более 30 различных врачей.
Вертолёт с пациентами прилетел в больницу около трёх часов дня. Медики сразу же начали оказывать помощь прибывшим девочкам. Так, у 13-летней Софии было тяжёлое ранение головы, но врачи смогли помочь белгородке без хирургического вмешательства в мозг.
У 17-летней Ани осколки повредили грудную полость и печень, после проведённого КТ подтвердился и тяжёлый отёк головного мозга, при котором проводить долгие операции было рискованно. Врачи извлекли осколок из бедра, дренировали плевральную полость и установили датчик измерения ВЧД. Спустя неделю, когда тяжесть отёка ослабла, врачи удалили осколок из печени и устранили гематому в грудной клетке.
У третьей пациентки осколок 4 на 1,5 см застрял в области малого таза: он мог повредить внутренние органы. Однако операция по извлечению осколка, удалению повреждённых петель кишечника, обработке раны на спине прошла успешно.
Поступившей чуть позже восьмимесячной Лизе врачи тоже смогли помочь: сейчас планируется её дальнейшее лечение.
Состояние всех детей стабилизировалось, отмечают врачи. Одну из девочек уже перевели в Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик».