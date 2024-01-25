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Published Сегодня, 14:55

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Updated Сегодня, 14:57

архивное фото

Сбитый Ил-76 и трагедия 30 декабря в Белгороде связаны? Ответил военный обозреватель

25 января 2024, 14:55
Фото: 1MI
архивное фото

Военный обозреватель из Белгорода рассказал, зачем ВСУ сбили самолёт с пленными

24 января в Корочанском районе произошло крушение Ил-76, который перевозил украинских военнопленных. Минобороны РФ подтвердило, что самолёт сбили ВСУ. С какой целью они это сделали и как это отразится на ходе СВО — Бел.Ру спросило у ветерана боевых действий и военного журналиста.

Зачем ВСУ сбили самолёт со своими же военнопленными? Как теперь будут обстоять дела с обменом? Повлияет ли произошедшее на ход спецоперации? С этими вопросами мы обратились к военному обозревателю из Белгорода Геннадию Алёхину.

Не первый раз летели этим маршрутом

Обмены военнопленными между Россией и Украиной происходили не раз. Как рассказал нам Геннадий Алёхин, алгоритм для обмена был чётко выстроен: российские военные точно знали маршрут перевозки своих пленных, украинские — своих, в том числе воздушным транспортом. Самолёт Ил-76, который разбился накануне, не первый раз перевозил пленных этим маршрутом, и экипажу он был хорошо знаком. Лётчики, которых теперь могут посмертно наградить за героизм и мужество, 3 января по той же траектории и в том же составе перевозили пленных, как и 24 января. Отсюда, по словам обозревателя, никто не мог ожидать того, что произошло.

«Я сам родился и вырос в Харькове, и населённый пункт Липцы мне очень хорошо знаком. По информации, которую мне сегодня подтвердили в моём источнике, удар был нанесён именно оттуда. Липцы находятся в 15 километрах от границы. Сложно говорить, какие именно это были снаряды — Patriot или немецкие. Комиссия, которая сейчас работает на месте, всё определит. Но если говорить об этих двух зенитно-ракетных комплексах, которые могли поразить ракетами наш самолёт, то расстояние от Липцев до Корочанского района позволяет вести такую стрельбу».
Геннадий Алёхин
архивное фотоархивное фото
архивное фото
Фото: 1MI

Перерезана последняя нить контакта между Россией и Украиной

Как отмечает военный обозреватель, цели для такого удара по своим же военным у ВСУ может быть две — оборвать взаимоотношения между странами и принудить российскую армию к наступлению на Харьков.

«У нас же на официальном уровне контактов не было. После Минских оглашений и Нормандской четвёрки мы не поддерживаем никаких отношений. А вот по линии обмена пленных мы вели с ними переговоры, взаимодействовали. И это такая нить, которая работала».
Геннадий Алёхин

Теперь подобных переговоров ждать не стоит, и обмен военнопленными между Россией и Украиной будет временно прекращён. К этому, по мнению Алёхина, стремились не только сами ВСУ, но и западные страны.

Отсюда с крушением самолёта Ил-76, считает военный обозреватель, связаны и регулярные обстрелы белгородского приграничья, и попытки ракетных атак, и трагедия 30 декабря, когда в центре Белгорода погибло 25 мирных жителей.

«Всё это — попытка принудить наше командование вести решительное наступление на Харьков. Такое ощущение у меня, как у военного, складывается, что они хотят поломать наши планы на всю зимнее-весеннюю кампанию 2024 года».
Крушение Ел-76 в Белгородской областиКрушение Ел-76 в Белгородской области
Крушение Ел-76 в Белгородской области
Фото: соцсети

«Это политический скандал»

Хотеть — не значит сделать. На фронтах СВО, считает Геннадий Алёхин, мало что изменится. По его словам, у Министерства обороны есть чёткий план действий, «свёрстанный заранее», и провокации на него не повлияют — активные боевые действия, о которых мы писали ранее, продолжатся на всех участках фронта.

Но ситуация незамеченной уже не осталась, и более того, вызвала международный резонанс.

«Французы отказались проводить Совбез ООН на один день, чтобы украинская сторона как можно быстрее придумала какую-то версию. Но в плане информационном даже американские и британские издания, не бульварные, а серьёзные, фактически признают, что скорее всего этот удар [по самолёту] был нанёсен со стороны вооружённых сил Украины».

Единственное, что изменится, подчёркивает Алёхин, — разговора о мирных договорённостях пока не будет:

«Россия от них не отказывается и никогда не отказывалась. Это уже не раз подчеркивали и Путин, и Шойгу, и Лавров. Но на мой взгляд, во всяком случае в ближайшей перспективе, речи об этом уже не будет».

Напомним, ранее военный обозреватель говорил о том, что одним из условий завершения спецоперации на Украине являются переговоры на условиях России. Притом президент Украины официально запретил такие переговоры. Чего ждать от 2024 года и когда может закончиться СВО — читайте в нашем материале.

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