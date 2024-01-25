Сбитый Ил-76 и трагедия 30 декабря в Белгороде связаны? Ответил военный обозреватель

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Зачем ВСУ сбили самолёт со своими же военнопленными? Как теперь будут обстоять дела с обменом? Повлияет ли произошедшее на ход спецоперации? С этими вопросами мы обратились к военному обозревателю из Белгорода Геннадию Алёхину.
Обмены военнопленными между Россией и Украиной происходили не раз. Как рассказал нам Геннадий Алёхин, алгоритм для обмена был чётко выстроен: российские военные точно знали маршрут перевозки своих пленных, украинские — своих, в том числе воздушным транспортом. Самолёт Ил-76, который разбился накануне, не первый раз перевозил пленных этим маршрутом, и экипажу он был хорошо знаком. Лётчики, которых теперь могут посмертно наградить за героизм и мужество, 3 января по той же траектории и в том же составе перевозили пленных, как и 24 января. Отсюда, по словам обозревателя, никто не мог ожидать того, что произошло.
«Я сам родился и вырос в Харькове, и населённый пункт Липцы мне очень хорошо знаком. По информации, которую мне сегодня подтвердили в моём источнике, удар был нанесён именно оттуда. Липцы находятся в 15 километрах от границы. Сложно говорить, какие именно это были снаряды — Patriot или немецкие. Комиссия, которая сейчас работает на месте, всё определит. Но если говорить об этих двух зенитно-ракетных комплексах, которые могли поразить ракетами наш самолёт, то расстояние от Липцев до Корочанского района позволяет вести такую стрельбу».
Геннадий Алёхин
Как отмечает военный обозреватель, цели для такого удара по своим же военным у ВСУ может быть две — оборвать взаимоотношения между странами и принудить российскую армию к наступлению на Харьков.
«У нас же на официальном уровне контактов не было. После Минских оглашений и Нормандской четвёрки мы не поддерживаем никаких отношений. А вот по линии обмена пленных мы вели с ними переговоры, взаимодействовали. И это такая нить, которая работала».
Геннадий Алёхин
Теперь подобных переговоров ждать не стоит, и обмен военнопленными между Россией и Украиной будет временно прекращён. К этому, по мнению Алёхина, стремились не только сами ВСУ, но и западные страны.
Отсюда с крушением самолёта Ил-76, считает военный обозреватель, связаны и регулярные обстрелы белгородского приграничья, и попытки ракетных атак, и трагедия 30 декабря, когда в центре Белгорода погибло 25 мирных жителей.
«Всё это — попытка принудить наше командование вести решительное наступление на Харьков. Такое ощущение у меня, как у военного, складывается, что они хотят поломать наши планы на всю зимнее-весеннюю кампанию 2024 года».
Хотеть — не значит сделать. На фронтах СВО, считает Геннадий Алёхин, мало что изменится. По его словам, у Министерства обороны есть чёткий план действий, «свёрстанный заранее», и провокации на него не повлияют — активные боевые действия, о которых мы писали ранее, продолжатся на всех участках фронта.
Но ситуация незамеченной уже не осталась, и более того, вызвала международный резонанс.
«Французы отказались проводить Совбез ООН на один день, чтобы украинская сторона как можно быстрее придумала какую-то версию. Но в плане информационном даже американские и британские издания, не бульварные, а серьёзные, фактически признают, что скорее всего этот удар [по самолёту] был нанёсен со стороны вооружённых сил Украины».
Единственное, что изменится, подчёркивает Алёхин, — разговора о мирных договорённостях пока не будет:
«Россия от них не отказывается и никогда не отказывалась. Это уже не раз подчеркивали и Путин, и Шойгу, и Лавров. Но на мой взгляд, во всяком случае в ближайшей перспективе, речи об этом уже не будет».
Напомним, ранее военный обозреватель говорил о том, что одним из условий завершения спецоперации на Украине являются переговоры на условиях России. Притом президент Украины официально запретил такие переговоры. Чего ждать от 2024 года и когда может закончиться СВО — читайте в нашем материале.