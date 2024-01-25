Сбитый Ил-76 и трагедия 30 декабря в Белгороде связаны? Ответил военный обозреватель

Обмены военнопленными между Россией и Украиной происходили не раз. Как рассказал нам Геннадий Алёхин, алгоритм для обмена был чётко выстроен: российские военные точно знали маршрут перевозки своих пленных, украинские — своих, в том числе воздушным транспортом. Самолёт Ил-76, который разбился накануне, не первый раз перевозил пленных этим маршрутом, и экипажу он был хорошо знаком. Лётчики, которых теперь могут посмертно наградить за героизм и мужество, 3 января по той же траектории и в том же составе перевозили пленных, как и 24 января. Отсюда, по словам обозревателя, никто не мог ожидать того, что произошло.