До конца месяца в пострадавшем при обстреле ВСУ «Потапыче» восстановят фасад

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По данным от мэра Демидова, 65% хозяйствующих субъектов восстановили свои фасады и стёкла, до конца месяца работы будут завершены на оставшихся 32. Но есть и исключения: восемь хозсубъектов восстановят только к 15 февраля, а два автомобильных салона, которые делают индивидуальные работы за свой счёт, восстановятся до 15 марта.
До конца месяца отремонтируют фасад в пиццерии «Потапыч», которая была повреждена во время сильного обстрела Белгорода 30 декабря. Летник, по словам градоначальника, восстановят к весенне-летнему сезону.
Напомним, на прошлой неделе власти сообщали о восстановлении 50% хозсубъектов, и речь шла о семи объектах, где требуется изготовление индивидуальных материалов для восстановления, из-за чего они будут восстановлены только к середине февраля.