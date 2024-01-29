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Потапыч в Белгороде

До конца месяца в пострадавшем при обстреле ВСУ «Потапыче» восстановят фасад

29 января 2024, 07:49
Фото: Bel.ru
Потапыч в Белгороде

Два автосалона в Белгороде восстанавливаются после обстрела ВСУ за свой счёт

На еженедельном оперативном совещании в правительстве обсудили восстановление хозяйствующих субъектов, которые получили повреждения в результате атак ВСУ на Белгород.

По данным от мэра Демидова, 65% хозяйствующих субъектов восстановили свои фасады и стёкла, до конца месяца работы будут завершены на оставшихся 32. Но есть и исключения: восемь хозсубъектов восстановят только к 15 февраля, а два автомобильных салона, которые делают индивидуальные работы за свой счёт, восстановятся до 15 марта.

До конца месяца отремонтируют фасад в пиццерии «Потапыч», которая была повреждена во время сильного обстрела Белгорода 30 декабря. Летник, по словам градоначальника, восстановят к весенне-летнему сезону.

Напомним, на прошлой неделе власти сообщали о восстановлении 50% хозсубъектов, и речь шла о семи объектах, где требуется изготовление индивидуальных материалов для восстановления, из-за чего они будут восстановлены только к середине февраля.

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#Новости Белгорода#Работы#Фасады#Белгород#Обстрел#Восстановление#Екатерина Никулина#Стекла#Обстрел Белгорода 30 декабря#Хозяйствующие субъекты#Пиццерия Потапыч#Индивидуальные работы
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