До конца месяца в пострадавшем при обстреле ВСУ «Потапыче» восстановят фасад

По данным от мэра Демидова, 65% хозяйствующих субъектов восстановили свои фасады и стёкла, до конца месяца работы будут завершены на оставшихся 32. Но есть и исключения: восемь хозсубъектов восстановят только к 15 февраля, а два автомобильных салона, которые делают индивидуальные работы за свой счёт, восстановятся до 15 марта.