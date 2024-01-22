В Белгороде повреждено уже 1329 домов, а собственники 10 квартир покинули Россию

В Белгороде работы по устранению повреждений домов закончат на этой неделе

Мэр Белгорода Валентин Демидов доложил, что с 29 декабря на сегодня в Белгороде насчитывается уже 1329 повреждённых помещений. Это 1121 квартира и 208 ИЖС. По остеклению выполнили 92% работ. Остаток — 372 м². В 93 квартирах и в четырёх частных домах. Работы завершает на этой неделе. Однако не везде.

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