В Белгороде повреждено уже 1329 домов, а собственники 10 квартир покинули Россию

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Основной остаток неустранённых повреждений связан с теми домами и квартирами, повреждения в которых произошли и выявлены позже 4, 5 и 8 января либо квартиры с несвоевременным доступом из-за отсутствия собственников. Таких объектов зафиксировано 38. Работы по ним планируется закончить на этой неделе, к 27 января.
Однако доступа до сих пор нет к 10 квартирам, т. к. собственники находятся за пределами Российской Федерации и связь с ними отсутствует.
В неполном объёме также отработана замена алюминиевых балконных рам и витражей в 20 квартирах. По улице Парковая, 5 и по Островского, 11. Отработать планируется к 28 февраля. Также девять квартир по улице Преображенская, 78Б требуют изготовления индивидуального остекления, по проспекту Богдана Хмельницкого, 38 и по Чумичёва, 66 — индивидуальных оконных и балконных рам. Окончание работ запланировано на 25 января.
Что касается хозсубъектов, то 114 помещений в 98 объектах оказались повреждены. Сообщается, что 50% помещений на сегодня уже восстановлены. Это 57 объектов. За исключением семи хозсубъектов, работы завершат к 31 января. По этим семи объектам требуется изготовление индивидуальных материалов для восстановления. Их отрабатывать закончат до середины февраля.