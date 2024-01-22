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Восстановительные работы

В Белгороде повреждено уже 1329 домов, а собственники 10 квартир покинули Россию

22 января 2024, 07:35
Фото: 1MI
Восстановительные работы

В Белгороде работы по устранению повреждений домов закончат на этой неделе

Мэр Белгорода Валентин Демидов доложил, что с 29 декабря на сегодня в Белгороде насчитывается уже 1329 повреждённых помещений. Это 1121 квартира и 208 ИЖС. По остеклению выполнили 92% работ. Остаток — 372 м². В 93 квартирах и в четырёх частных домах. Работы завершает на этой неделе. Однако не везде.

Основной остаток неустранённых повреждений связан с теми домами и квартирами, повреждения в которых произошли и выявлены позже 4, 5 и 8 января либо квартиры с несвоевременным доступом из-за отсутствия собственников. Таких объектов зафиксировано 38. Работы по ним планируется закончить на этой неделе, к 27 января.

Однако доступа до сих пор нет к 10 квартирам, т. к. собственники находятся за пределами Российской Федерации и связь с ними отсутствует.

В неполном объёме также отработана замена алюминиевых балконных рам и витражей в 20 квартирах. По улице Парковая, 5 и по Островского, 11. Отработать планируется к 28 февраля. Также девять квартир по улице Преображенская, 78Б требуют изготовления индивидуального остекления, по проспекту Богдана Хмельницкого, 38 и по Чумичёва, 66 — индивидуальных оконных и балконных рам. Окончание работ запланировано на 25 января.

Что касается хозсубъектов, то 114 помещений в 98 объектах оказались повреждены. Сообщается, что 50% помещений на сегодня уже восстановлены. Это 57 объектов. За исключением семи хозсубъектов, работы завершат к 31 января. По этим семи объектам требуется изготовление индивидуальных материалов для восстановления. Их отрабатывать закончат до середины февраля.

Напомним, что на прошлой неделе повреждённых жилых помещений на территории Белгорода и района насчитывалось 1300, а 3805 м² остекления квартир и частных домов из 4320 м² к 18 января выполнены.

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