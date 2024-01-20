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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Фото тематическое

На каком этапе находятся восстановительные работы в Белгороде?

20 января 2024, 09:07
Фото: 1MI
Фото тематическое

Губернатор Гладков: восстановительные работы в Белгороде завершили на 92%

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о скором завершении восстановительных работ в областном центре. Пока выполнено 92% от общего объёма.

Восстановительные работы в Белгороде близятся к концу. По состоянию на 20 января в городе завершили 92% от общего объёма запланированных работ.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, с 29 декабря в городе пострадало 1300 жилых помещений. Причём число повреждённых домов и квартир росло. На сегодняшний день восстановление почти завершено, однако с некоторыми домами возникли сложности.

Не выполнены работы или в таких сложных по восстановлению квартирах, домах, которые связаны с восстановлением больших стеклянных витражей, как, например, на улице Парковой или Островского.
Вячеслав Гладков

Также пока не удалось отремонтировать квартиры, где не проводились необходимые замеры. Причиной стало отсутствие хозяев. Теперь жители возвращаются, проводятся замеры. Завершить восстановительные работы планируют в кратчайшие сроки.

Напомним, по состоянию на 18 января в областном центре было восстановлено 3805 кв. м остекления квартир и частных домов из 4320 кв. м. На тот момент оставалось провести ремонт всего 5% остекления окони 24% остекления балконов в многоквартирных домах.

Названы сроки завершения восстановления домов в Белгороде, пострадавших от обстрелов
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#Город#Белгородская область#Квартиры#Дома#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Восстановление домов#Стёкла
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