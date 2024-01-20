На каком этапе находятся восстановительные работы в Белгороде?

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Восстановительные работы в Белгороде близятся к концу. По состоянию на 20 января в городе завершили 92% от общего объёма запланированных работ.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, с 29 декабря в городе пострадало 1300 жилых помещений. Причём число повреждённых домов и квартир росло. На сегодняшний день восстановление почти завершено, однако с некоторыми домами возникли сложности.
Не выполнены работы или в таких сложных по восстановлению квартирах, домах, которые связаны с восстановлением больших стеклянных витражей, как, например, на улице Парковой или Островского.
Вячеслав Гладков
Также пока не удалось отремонтировать квартиры, где не проводились необходимые замеры. Причиной стало отсутствие хозяев. Теперь жители возвращаются, проводятся замеры. Завершить восстановительные работы планируют в кратчайшие сроки.
Напомним, по состоянию на 18 января в областном центре было восстановлено 3805 кв. м остекления квартир и частных домов из 4320 кв. м. На тот момент оставалось провести ремонт всего 5% остекления окони 24% остекления балконов в многоквартирных домах.