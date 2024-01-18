Названы сроки завершения восстановления домов в Белгороде, пострадавших от обстрелов

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
По информации мэра, по состоянию на 18 января восстановлено 3805 кв. м остекления квартир и частных домов из 4320 кв. м. Всего работы закончены на 88% объектов.
Осталось восстановить всего 5% остекления окон (128 кв. м) и 24% остекления балконов (362 кв. м) в многоквартирных домах. В частных жилых домах работ осталось ещё меньше: всего 16% остекления — это 66 кв. м. Сообщается, что все невосстановленные объекты — это либо новые повреждения, либо помещения, в которые ранее у власти и работников не было доступа.
Кроме этого, в Белгороде продолжают восстанавливать повреждённые кровли многоквартирных домов. Так, на проспекте Славы, 68 работы уже выполнили, а в трёх домах по 2-му Котлозаводскому переулку обещают завершить ремонт до начала февраля.
Отметим, что с конца декабря от обстрелов в Белгороде пострадали 1136 пострадавших жилых помещений. Это 963 квартиры в 114 МКД и 173 ИЖС. В течение недели зафиксировано ещё минимум 16 квартир и 20 домов.