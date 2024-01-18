Названы сроки завершения восстановления домов в Белгороде, пострадавших от обстрелов

Осталось восстановить всего 5% остекления окон (128 кв. м) и 24% остекления балконов (362 кв. м) в многоквартирных домах. В частных жилых домах работ осталось ещё меньше: всего 16% остекления — это 66 кв. м. Сообщается, что все невосстановленные объекты — это либо новые повреждения, либо помещения, в которые ранее у власти и работников не было доступа.