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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Белгороде завершают восстановление повреждённых при обстреле домов

Названы сроки завершения восстановления домов в Белгороде, пострадавших от обстрелов

18 января 2024, 13:14
Фото: 1MI

В Белгороде завершают восстановление повреждённых при обстреле домов

В Белгороде продолжается восстановление повреждённых при обстрелах домов и квартир. На сегодняшний день, 18 января, основной объём работ уже выполнен. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов на своей странице в соцсетях.

По информации мэра, по состоянию на 18 января восстановлено 3805 кв. м остекления квартир и частных домов из 4320 кв. м. Всего работы закончены на 88% объектов.

Осталось восстановить всего 5% остекления окон (128 кв. м) и 24% остекления балконов (362 кв. м) в многоквартирных домах. В частных жилых домах работ осталось ещё меньше: всего 16% остекления — это 66 кв. м. Сообщается, что все невосстановленные объекты — это либо новые повреждения, либо помещения, в которые ранее у власти и работников не было доступа.

Кроме этого, в Белгороде продолжают восстанавливать повреждённые кровли многоквартирных домов. Так, на проспекте Славы, 68 работы уже выполнили, а в трёх домах по 2-му Котлозаводскому переулку обещают завершить ремонт до начала февраля.

Отметим, что с конца декабря от обстрелов в Белгороде пострадали 1136 пострадавших жилых помещений. Это 963 квартиры в 114 МКД и 173 ИЖС. В течение недели зафиксировано ещё минимум 16 квартир и 20 домов.

Более 1100 домов и квартир в Белгороде повреждены при обстрелах ВСУ с конца декабря
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