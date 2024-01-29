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Разбитое окно

В 1131 доме Белгорода, повреждённом с конца декабря, отремонтировали окна

29 января 2024, 06:44
Фото: 1MI
Разбитое окно

В Белгороде на 98% завершили остекление повреждённых с декабря домов

Всего в областном центре с 29 декабря было повреждено 1329 жилых объектов. На еженедельном оперативном совещании мэр Валентин Демидов доложил о ходе восстановления.

Из 1329 домов в 1189 было повреждено остекление, это 1096 квартир и 93 дома. По докладу Демидова, на 1131 жилом объекте уже заменили окна, в работе находятся 58 домов и квартир.

«Это квартиры либо с поздним доступом, либо хозяева за пределами страны, либо для них оказывали индивидуальное остекление. По плану на всех объектах работы завершим до 31 января, кроме семи квартир, в которые нет доступа»
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Дома, где повреждена кровля и идут внутренние работы, также должны восстановить до конца месяца. Но есть исключение — пять объектов ИЖС, с которыми будет работать минстрой, там сроки, по словам мэра, могут затянуться на полгода.

Напомним, на прошлой неделе глава администрации докладывал, что работы по остеклению были завершены на 92%. На тот момент не было доступа в 10 квартир, хозяева которых находились за пределами РФ.

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