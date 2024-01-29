Четвёртая атака за сутки: дроны-камикадзе атаковали белгородское село

В этот же день при обстреле села Мокрая Орловка Грайворонского округа пострадала местная жительница, также оказались повреждены два частных дома и линия газоснабжения. В селе Тишанка Волоконовского района от атаки пострадали линия газоснабжения и один легковой автомобиль.