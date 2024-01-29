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Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Автомобиль и экскаватор получили повреждения при атаке белгородского села

Четвёртая атака за сутки: дроны-камикадзе атаковали белгородское село

29 января 2024, 16:52
Фото: Изображение Midjourney

Автомобиль и экскаватор получили повреждения при атаке белгородского села

Вечером окраина села Долгое Валуйского округа подверглась атаке трёх дронов-камикадзе. Из мирных жителей никто не пострадал, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Вечером 29 января окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трёх дронов-камикадзе. По предварительной информации, пострадавших нет. Разрушения зафиксировали в легковом автомобиле и экскаваторе.

На месте работают оперативные службы.

Чуть ранее глава муниципалитета Алексей Дыбов сообщал жителям о плановом уничтожении неразорвавшихся боеприпасов. Он просил жителей сохранять спокойствие.

Отметим, что около часа назад стало известно об атаке посёлка Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет, но разрушения зафиксировали в крышах двух частных домов.

В этот же день при обстреле села Мокрая Орловка Грайворонского округа пострадала местная жительница, также оказались повреждены два частных дома и линия газоснабжения. В селе Тишанка Волоконовского района от атаки пострадали линия газоснабжения и один легковой автомобиль.

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#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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