Четвёртая атака за сутки: дроны-камикадзе атаковали белгородское село

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Вечером 29 января окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трёх дронов-камикадзе. По предварительной информации, пострадавших нет. Разрушения зафиксировали в легковом автомобиле и экскаваторе.
На месте работают оперативные службы.
Чуть ранее глава муниципалитета Алексей Дыбов сообщал жителям о плановом уничтожении неразорвавшихся боеприпасов. Он просил жителей сохранять спокойствие.
Отметим, что около часа назад стало известно об атаке посёлка Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет, но разрушения зафиксировали в крышах двух частных домов.
В этот же день при обстреле села Мокрая Орловка Грайворонского округа пострадала местная жительница, также оказались повреждены два частных дома и линия газоснабжения. В селе Тишанка Волоконовского района от атаки пострадали линия газоснабжения и один легковой автомобиль.