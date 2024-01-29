В Белгородской области будет громко. Что случилось?

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
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Updated Сегодня, 16:23
Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов предупредил жителей муниципалитета о громких звуках, которые можно будет услышать сегодня, 29 января.
Однако чиновник заверил белгородцев, что беспокоиться не о чем и посоветовал сохранять спокойствие: по его информации, в округе будут проходить плановые работы по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов.
Напомним, что вечером 22 января на полигоне Яковлевского горокруга специалисты уничтожали взрывоопасный предмет, найденный в Корочанском районе. Утилизацией боеприпаса занимались специалисты Минобороны РФ.