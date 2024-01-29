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Published Сегодня, 16:21

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Жителей Белгородской области предупредили о громких звуках

В Белгородской области будет громко. Что случилось?

29 января 2024, 16:21
Фото: 1MI

Жителей Белгородской области предупредили о громких звуках

О громких звуках вечером 29 января жителей предупредил глава Валуйского округа Алексей Дыбов. Об утилизации неразорвавшихся боеприпасов чиновник сообщил на своей странице в соцсетях.

Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов предупредил жителей муниципалитета о громких звуках, которые можно будет услышать сегодня, 29 января.

Однако чиновник заверил белгородцев, что беспокоиться не о чем и посоветовал сохранять спокойствие: по его информации, в округе будут проходить плановые работы по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов.

Напомним, что вечером 22 января на полигоне Яковлевского горокруга специалисты уничтожали взрывоопасный предмет, найденный в Корочанском районе. Утилизацией боеприпаса занимались специалисты Минобороны РФ.

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#Белгородская область#Алексей дыбов#Белгород#Валуйский горокруг#Громкие звуки#Александра Склярова
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