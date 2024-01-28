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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Жителей Белгородской области предупреждают о возможных громких звуках

Жителей Белгородской области предупреждают о возможных громких звуках

28 января 2024, 10:07
Фото: Bel.ru
Жителей Яковлевского горокруга просят сохранять спокойствие: будут работать ВС РФ.

Сегодня на полигоне в Яковлевском горокруге будут проходить плановые работы российских военнослужащих, сообщает официальный Telegram-канал муниципалитета.

Возможны громкие звуки. Местных просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Звуки так называемой «работы ВС РФ» стали привычным явлением для жителей Белгородской области. Например, 24 января жители Белгорода слышали вечером в небе похожие на взрывы раскаты. Как стало известно Бел.Ру, они также были связаны с работой ВС РФ. Больше оперативной информации мы публикуем в нашем Telegram-канале.

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#Белгородская область#Полигон#Работы#Военнослужащие#Белгород#Яковлевский горокруг#Громкие звуки#ВС РФ#Артем Черненко
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