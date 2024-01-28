Жителей Белгородской области предупреждают о возможных громких звуках

Звуки так называемой «работы ВС РФ» стали привычным явлением для жителей Белгородской области. Например, 24 января жители Белгорода слышали вечером в небе похожие на взрывы раскаты. Как стало известно Бел.Ру, они также были связаны с работой ВС РФ. Больше оперативной информации мы публикуем в нашем Telegram-канале.