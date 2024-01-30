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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Дроны

КамАЗ, экскаватор и газопровод пострадали в двух белгородских сёлах при атаках ВСУ

30 января 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney
Дроны

ВСУ атаковали дронами-камикадзе два села в Белгородской области

Противник ударил дронами-камикадзе по сёлам Мокрая Орловка и Дроновка в Грайворонском горокруге. Никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сразу два села в Грайворонском горокруге 30 января подверглись атакам ВСУ. По Мокрой Орловке и Дроновке ударили дронами-камикадзе. Среди мирных жителей пострадавших нет, но есть разрушения.

В Мокрой Орловке в результате взрыва повреждены КамАЗ и линия газоснабжения. В Дроновке также произошёл взрыв — задело экскаватор и линию электроснабжения. Из-за этого жители двух улиц остались без света.

На местах происшествий уже работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в небе над Белгородом раздался взрыв. Громкие звуки услышали и жители других муниципалитетов. За полчаса до этого взрывы прогремели в Харькове.

Напомним, этой ночью над Белгородской областью перехватили пять беспилотников ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что БПЛА сбили и в других регионах.

В небе над Белгородом раздался взрыв: что это было?
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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Мокрая орловка#Приграничье#Дроновка#СВО#Разрушения#Дрон-камикадзе
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