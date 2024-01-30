КамАЗ, экскаватор и газопровод пострадали в двух белгородских сёлах при атаках ВСУ

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Сразу два села в Грайворонском горокруге 30 января подверглись атакам ВСУ. По Мокрой Орловке и Дроновке ударили дронами-камикадзе. Среди мирных жителей пострадавших нет, но есть разрушения.
В Мокрой Орловке в результате взрыва повреждены КамАЗ и линия газоснабжения. В Дроновке также произошёл взрыв — задело экскаватор и линию электроснабжения. Из-за этого жители двух улиц остались без света.
На местах происшествий уже работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в небе над Белгородом раздался взрыв. Громкие звуки услышали и жители других муниципалитетов. За полчаса до этого взрывы прогремели в Харькове.
Напомним, этой ночью над Белгородской областью перехватили пять беспилотников ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что БПЛА сбили и в других регионах.