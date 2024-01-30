В небе над Белгородом раздался взрыв: что это было?

24 января под Белгородом также было громко. В Белгородском районе в тот день сработала система ПВО. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, сбили беспилотник ВСУ. БПЛА самолётного типа уничтожили над селом Ближнее. Обошлось без последствий на земле.