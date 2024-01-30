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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Взрыв

В небе над Белгородом раздался взрыв: что это было?

30 января 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney
Взрыв

Белгородцы сообщили о громких звуках над городом

Громкие звуки раздались над областным центром. До этого сообщалось, что в Харькове прогремели взрывы.

Жители Белгорода сообщают о громких звуках над городом. Такой же грохот был слышен в Яковлевском горокруге, Белгородском и Борисовском районах. Громкие звуки раздались над областным центром около 14:00.

За полчаса до этого в Харькове произошёл взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Вскоре в Харькове прогремел ещё один взрыв. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщают СМИ.

24 января под Белгородом также было громко. В Белгородском районе в тот день сработала система ПВО. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, сбили беспилотник ВСУ. БПЛА самолётного типа уничтожили над селом Ближнее. Обошлось без последствий на земле.

Неспокойное утро: под Белгородом вновь было громко
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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Громкие звуки
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