В небе над Белгородом раздался взрыв: что это было?

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Жители Белгорода сообщают о громких звуках над городом. Такой же грохот был слышен в Яковлевском горокруге, Белгородском и Борисовском районах. Громкие звуки раздались над областным центром около 14:00.
За полчаса до этого в Харькове произошёл взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Вскоре в Харькове прогремел ещё один взрыв. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщают СМИ.
24 января под Белгородом также было громко. В Белгородском районе в тот день сработала система ПВО. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, сбили беспилотник ВСУ. БПЛА самолётного типа уничтожили над селом Ближнее. Обошлось без последствий на земле.