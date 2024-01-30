Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Беспилотник

Пять беспилотников за ночь перехватили в небе над Белгородской областью

30 января 2024, 07:05
Фото: Midjourney
Беспилотник

ПВО за ночь уничтожила 21 беспилотник над регионами РФ

В военном ведомстве отчитались о сбитых БПЛА над Белгородской областью. Также беспилотники уничтожили в небе над Крымом, Брянской, Калужской и Тульской областями.
Сюжет
Пво

За минувшую ночь в небе над пятью регионами России ПВО уничтожила 21 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что в небе над Белгородской областью перехватили пять беспилотников. Ещё 11 уничтожили в Крыму. В Брянской области сбили три дрона, в Калужской и Тульской областях — по одному.

Помимо этого, накануне в военном ведомстве сообщили, что около 20:30 29 января была пресечена «попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ» с применением РСЗО «Ураган». Средства ПВО уничтожили три реактивных снаряда над территорией Белгородской области.

Напомним, накануне вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях над посёлком Горьковский Грайворонского горокруга. Никто не пострадал, однако в посёлке Хотмыжск повредило частный дом — выбило окно, во дворе посекло машину и забор.

Сбито несколько воздушных целей: над белгородским посёлком сработала система ПВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Беспилотник сбили в небе над Белгородской областьюСнова атака? Система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородской областьюПВО сбила воздушную цель у белгородской границы
#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Минобороны#СВО#Беспилотники#РСЗО
Подпишитесь
Уроки по 30 минут и тренировки на случай ЧС: что будет с очной учёбой в Белгороде
Сегодня, 10:27
«Мы жили в коридоре»: семья, переехавшая в Москву по проекту Собчак, — о Белгороде
Сегодня, 09:12
Автобусы, антидроновые ружья: как прошли учения по эвакуации людей в Белгороде
Сегодня, 06:03
Суд отказал Зотову в удовлетворении жалобы на арест его долей в «Агро-Белогорье»
Сегодня, 07:46
«Мы не на Чукотке живём»: белгородцы вновь шокированы ценами на огурцы
Сегодня, 07:35
Стала известна судьба многострадального недостроя на Левобережье в Белгороде
Сегодня, 08:48