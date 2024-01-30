Пять беспилотников за ночь перехватили в небе над Белгородской областью

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
За минувшую ночь в небе над пятью регионами России ПВО уничтожила 21 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Известно, что в небе над Белгородской областью перехватили пять беспилотников. Ещё 11 уничтожили в Крыму. В Брянской области сбили три дрона, в Калужской и Тульской областях — по одному.
Помимо этого, накануне в военном ведомстве сообщили, что около 20:30 29 января была пресечена «попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ» с применением РСЗО «Ураган». Средства ПВО уничтожили три реактивных снаряда над территорией Белгородской области.
Напомним, накануне вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях над посёлком Горьковский Грайворонского горокруга. Никто не пострадал, однако в посёлке Хотмыжск повредило частный дом — выбило окно, во дворе посекло машину и забор.