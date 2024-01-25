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Published Сегодня, 18:45

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Updated Сегодня, 18:47

Над Белгородской областью сбили две воздушные цели

Снова атака? Система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородской областью

25 января 2024, 18:45
Фото: 1MI

Над Белгородской областью сбили две воздушные цели

Об атаке сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что две воздушные цели были сбиты над селом Красный Куток. Предварительно, обошлось без последствий.
Сюжет
Обстрел

Вечером 25 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтоженных над территорией региона двух воздушных целях. Над селом Красный Куток Борисовского района сработала система ПВО.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы, они уточняют информацию о последствиях.

Этим же вечером в пресс-службе Минобороны РФ сообщили об уничтоженных реактивных снарядах. Около 20:30 система ПВО сбила над Белгородской областью два снаряда из РСЗО RM-70 «Вампир». Над какой именно территорией были сбиты снаряды, неизвестно.

Кроме этого, сегодня ВСУ атаковали хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. С квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство, в результате чего погибла мирная жительница.

Два реактивных снаряда уничтожила система ПВО над Белгородской областью
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#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Система ПВО#Воздушные цели
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