Снова атака? Система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородской областью

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Вечером 25 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтоженных над территорией региона двух воздушных целях. Над селом Красный Куток Борисовского района сработала система ПВО.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы, они уточняют информацию о последствиях.
Этим же вечером в пресс-службе Минобороны РФ сообщили об уничтоженных реактивных снарядах. Около 20:30 система ПВО сбила над Белгородской областью два снаряда из РСЗО RM-70 «Вампир». Над какой именно территорией были сбиты снаряды, неизвестно.
Кроме этого, сегодня ВСУ атаковали хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. С квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство, в результате чего погибла мирная жительница.