Снова атака? Система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородской областью

Этим же вечером в пресс-службе Минобороны РФ сообщили об уничтоженных реактивных снарядах. Около 20:30 система ПВО сбила над Белгородской областью два снаряда из РСЗО RM-70 «Вампир». Над какой именно территорией были сбиты снаряды, неизвестно.