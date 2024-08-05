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Воздушные цели

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Июнь
В Белгородском районе после утренней тревоги находят обломки сбитых боеприпасов
26 июня, 07:28
После атаки ВСУ в Белгородском районе пострадал фасад коммерческого объекта
Также повреждения зафиксировали в частном доме. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
22 июня, 13:41
Опасные находки обнаружили в посёлке Белгородского района после серии взрывов
22 июня, 09:08
Гладков рассказал, как силы ПВО отбили последнюю атаку на Белгород
1 июня, 09:49
Январь
Снова атака? Система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородской областью
25 января, 18:45
Сентябрь 2023
Окраина белгородского села в приграничье попала под обстрел ВСУ
Речь идёт о селе Муром в Шебекинском горокруге. Об обстреле сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
30 сентября 2023, 07:35
Август 2023
Гладков сообщил о трёх сбитых целях над Белгородом и Белгородским районом
20 августа 2023, 14:29

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