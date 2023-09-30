Окраина белгородского села в приграничье попала под обстрел ВСУ

Напомним, ночью над Белгородом раздались серии взрывов. Как сообщил Гладков, сбили несколько воздушных целей над городом. В Минобороны добавили, что около 3:45 военнослужащие РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.