Окраина белгородского села в приграничье попала под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Утром 30 сентября под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского горокруга. Губернатор добавил, что пострадавших нет.
Осколки снарядов посекли крыши трёх частных жилых домов. Оперативные службы на месте, подомовой обход продолжается.
Напомним, ночью над Белгородом раздались серии взрывов. Как сообщил Гладков, сбили несколько воздушных целей над городом. В Минобороны добавили, что около 3:45 военнослужащие РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.
Дежурные средства ПВО уничтожили над областью девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».