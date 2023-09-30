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Окраина белгородского села в приграничье попала под обстрел ВСУ

Окраина белгородского села в приграничье попала под обстрел ВСУ

30 сентября 2023, 07:35
Фото: Bel.ru
Речь идёт о селе Муром в Шебекинском горокруге. Об обстреле сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Сюжет
Взрывы

Утром 30 сентября под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского горокруга. Губернатор добавил, что пострадавших нет.

Осколки снарядов посекли крыши трёх частных жилых домов. Оперативные службы на месте, подомовой обход продолжается.

Напомним, ночью над Белгородом раздались серии взрывов. Как сообщил Гладков, сбили несколько воздушных целей над городом. В Минобороны добавили, что около 3:45 военнослужащие РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.

Дежурные средства ПВО уничтожили над областью девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

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#Пострадавшие#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Минобороны#Шебекинский горокруг#Взрывы#Обстрел ВСУ#Воздушные цели
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