После атаки ВСУ в Белгородском районе пострадал фасад коммерческого объекта

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
По информации губернатора, над областным центром и Белгородским районом сработала система ПВО. На подлёте к городу сбили несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и серьёзных разрушений нет.
При этом в посёлке Комсомольский Белгородского района повреждены фасад коммерческого объекта и кровля частного дома. Все оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.