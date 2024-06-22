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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

После атаки ВСУ в Белгородском районе пострадал фасад коммерческого объекта

После атаки ВСУ в Белгородском районе пострадал фасад коммерческого объекта

22 июня 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney
Также повреждения зафиксировали в частном доме. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, над областным центром и Белгородским районом сработала система ПВО. На подлёте к городу сбили несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и серьёзных разрушений нет.

При этом в посёлке Комсомольский Белгородского района повреждены фасад коммерческого объекта и кровля частного дома. Все оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, ранее глава региона сообщил, что в селе Устинка Белгородского района в результате сброса боеприпаса с дрона выгорело одно административное здание. А в Шебекинском округе было масштабное нашествие дронов.

Под Белгородом выгорело административное здание после сброса боеприпаса с дрона ВСУ
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#Кристина Семенчук#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Повреждения#Фасад#ВСУ#Комсомольский#Атака#Воздушные цели#Шебекинский округ
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