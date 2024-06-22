Под Белгородом выгорело административное здание после сброса боеприпаса с дрона ВСУ

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
По данным губернатора, несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал.
При этом в посёлке Прилесье Краснояружского района в результате взрыва дрона-камикадзе на территории частного дома выбиты окна. Повреждения получила одна машина.
В селе Устинка Белгородского района в результате сброса боеприпаса с дрона выгорело одно административное здание. А в селе Безымено Грайворонского округа после сброса боеприпаса с беспилотника в одном частном доме повреждена крыша.
Напомним, ранее стало известно, что дроны-камикадзе атаковали населённые пункты в Шебекинском округе. Пострадал один человек.