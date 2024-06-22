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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Под Белгородом выгорело административное здание после сброса боеприпаса с дрона ВСУ

Под Белгородом выгорело административное здание после сброса боеприпаса с дрона ВСУ

22 июня 2024, 12:40
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
ЧП произошло в селе Устинка Белгородского района. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

По данным губернатора, несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал.

При этом в посёлке Прилесье Краснояружского района в результате взрыва дрона-камикадзе на территории частного дома выбиты окна. Повреждения получила одна машина.

Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

В селе Устинка Белгородского района в результате сброса боеприпаса с дрона выгорело одно административное здание. А в селе Безымено Грайворонского округа после сброса боеприпаса с беспилотника в одном частном доме повреждена крыша.

Напомним, ранее стало известно, что дроны-камикадзе атаковали населённые пункты в Шебекинском округе. Пострадал один человек.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пожар#Губернатор#Боеприпасы#Взрыв#Белгород#ВСУ#Дроны#Камикадзе
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