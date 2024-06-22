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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

После атаки дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина

После атаки дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина

22 июня 2024, 08:18
Фото: bel.ru
Его доставляют в горбольницу №2 Белгорода. Всего под атакой ВСУ оказались два муниципалитета региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

После атаки дрона-камикадзе в хуторе Климовое Борисовского района пострадал мужчина. Он получил контузию. Медики доставляют пострадавшего в горболницу №2 Белгорода. Его состояние удовлетворительное.

В одном из домов выбиты окна, повреждены кровля, внутренняя отделка и фасад. Припаркованный рядом автомобиль полностью сгорел. Также на территории дома повреждены надворные постройки.

Под атакой оказалось и село Глотово Грайворонского округа. Повреждения получили шесть частных домов. Там выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Осколки посекли один легковой автомобиль.

Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

Напомним, мирный житель накануне пострадал в селе Муром. Он получил травмы грудной клетки и осколочные ранения шеи.

Село Муром в Шебекинском горокруге попало под атаку ВСУ, есть пострадавший
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