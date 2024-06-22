После атаки дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
После атаки дрона-камикадзе в хуторе Климовое Борисовского района пострадал мужчина. Он получил контузию. Медики доставляют пострадавшего в горболницу №2 Белгорода. Его состояние удовлетворительное.
В одном из домов выбиты окна, повреждены кровля, внутренняя отделка и фасад. Припаркованный рядом автомобиль полностью сгорел. Также на территории дома повреждены надворные постройки.
Под атакой оказалось и село Глотово Грайворонского округа. Повреждения получили шесть частных домов. Там выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Осколки посекли один легковой автомобиль.
Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
Напомним, мирный житель накануне пострадал в селе Муром. Он получил травмы грудной клетки и осколочные ранения шеи.