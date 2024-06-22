Нашествие дронов-камикадзе: в Белгородской области пострадали мужчина, дома и машины

По данным губернатора, населённые пункты атаковали дроны-камикадзе ВСУ. Один из них — село Красное. Там ранения получил мужчина. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. У него осколочные ранения головы, плеча и ноги. Его доставили в горбольницу №2 Белгорода.