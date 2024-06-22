Нашествие дронов-камикадзе: в Белгородской области пострадали мужчина, дома и машины

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
По данным губернатора, населённые пункты атаковали дроны-камикадзе ВСУ. Один из них — село Красное. Там ранения получил мужчина. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. У него осколочные ранения головы, плеча и ноги. Его доставили в горбольницу №2 Белгорода.
На окраине Шебекино дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, который был припаркован на территории коммерческого предприятия. У транспортного средства повреждены остекление и тент.
А в селе Муром один из домов атаковали четыре беспилотника. Там повреждения получили фасад и кровля, также выбито остекление. Огонь частично повредил внутренние помещения.
В результате взрыва ещё двух беспилотников на территории другого частного дома выбиты окна, осколки посекли фасад, повреждена стена дома, гараж, легковой автомобиль и линия газоснабжения.
Информация о последствиях уточняется.