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Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

В Белгородской области после атаки ВСУ пострадал мирный житель

Нашествие дронов-камикадзе: в Белгородской области пострадали мужчина, дома и машины

22 июня 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области после атаки ВСУ пострадал мирный житель

Атаке со стороны ВСУ подверглись три населённых пункта в Шебекинском округе. Пострадал один человек. Подробнее рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

По данным губернатора, населённые пункты атаковали дроны-камикадзе ВСУ. Один из них — село Красное. Там ранения получил мужчина. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. У него осколочные ранения головы, плеча и ноги. Его доставили в горбольницу №2 Белгорода.

На окраине Шебекино дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, который был припаркован на территории коммерческого предприятия. У транспортного средства повреждены остекление и тент.

А в селе Муром один из домов атаковали четыре беспилотника. Там повреждения получили фасад и кровля, также выбито остекление. Огонь частично повредил внутренние помещения.

В результате взрыва ещё двух беспилотников на территории другого частного дома выбиты окна, осколки посекли фасад, повреждена стена дома, гараж, легковой автомобиль и линия газоснабжения.

Информация о последствиях уточняется.

После атаки дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина
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