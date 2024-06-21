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Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Последствия атаки дронов в Шебекино

Два дрона взорвались на территориях коммерческого и с/х предприятий под Белгородом

21 июня 2024, 08:10
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки дронов в Шебекино

ВСУ атаковали окраину белгородского Шебекино дронами-камикадзе

Разрушения есть в хозпостройке, на складе, повреждены машины. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Взрыв

ВСУ 21 июня атаковали Шебекино. По окраине города ударили двумя дронами-камикадзе. Есть разрушения.

Первый дрон взорвался на территории сельхозпредприятия. В результате повреждены остекление в хозпостройке, забор и три машины.

Второй беспилотник упал и взорвался на территории коммерческого предприятия. Разрушения есть на складе — повреждена кровля.

На местах происшествий работают оперативные службы.

Напомним, что накануне ВСУ атаковали шесть приграничных районов. Пострадали две мирные жительницы — в белгородской Петровке и шебекинском Муроме. В дом первой раненой попал снаряд, дом второй атаковал дрон-камикадзе.

От ударов ВСУ по Белгородской области за день пострадали две мирные жительницы
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Взрыв#Белгород#Вячеслав Гладков#Сельхозпредприятие#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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