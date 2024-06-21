Два дрона взорвались на территориях коммерческого и с/х предприятий под Белгородом

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
ВСУ 21 июня атаковали Шебекино. По окраине города ударили двумя дронами-камикадзе. Есть разрушения.
Первый дрон взорвался на территории сельхозпредприятия. В результате повреждены остекление в хозпостройке, забор и три машины.
Второй беспилотник упал и взорвался на территории коммерческого предприятия. Разрушения есть на складе — повреждена кровля.
На местах происшествий работают оперативные службы.
Напомним, что накануне ВСУ атаковали шесть приграничных районов. Пострадали две мирные жительницы — в белгородской Петровке и шебекинском Муроме. В дом первой раненой попал снаряд, дом второй атаковал дрон-камикадзе.