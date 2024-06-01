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Published Сегодня, 09:49

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Updated Сегодня, 09:51

Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Гладков рассказал, как силы ПВО отбили последнюю атаку на Белгород

1 июня 2024, 09:49
Фото: 1MI

Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО отразили очередную атаку на Белгород и Белгородский район.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В небе сбили несколько воздушных целей на подлете к городу.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Информация о последствиях уточняется», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Перед этим сирены ракетной опасности прозвучали в Белгороде и Белгородском районе. Также в небе прозвучало как минимум два взрыва. Перед этим ночью силы ПВО также отразили атаку ВСУ на подлёте к Белгороду. В посёлке Разумное зафиксировали разрушения. Пострадавших при этом не было.

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