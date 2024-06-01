Гладков рассказал, как силы ПВО отбили последнюю атаку на Белгород

Перед этим сирены ракетной опасности прозвучали в Белгороде и Белгородском районе. Также в небе прозвучало как минимум два взрыва. Перед этим ночью силы ПВО также отразили атаку ВСУ на подлёте к Белгороду. В посёлке Разумное зафиксировали разрушения. Пострадавших при этом не было.