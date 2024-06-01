Гладков рассказал, как силы ПВО отбили последнюю атаку на Белгород

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В небе сбили несколько воздушных целей на подлете к городу.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Информация о последствиях уточняется», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Перед этим сирены ракетной опасности прозвучали в Белгороде и Белгородском районе. Также в небе прозвучало как минимум два взрыва. Перед этим ночью силы ПВО также отразили атаку ВСУ на подлёте к Белгороду. В посёлке Разумное зафиксировали разрушения. Пострадавших при этом не было.