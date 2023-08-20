Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Над Белгородом и Белгородским районом сбили три воздушные цели

Гладков: над Белгородом сбили три воздушные цели

20 августа 2023, 14:29
Фото: 1MI

Над Белгородом и Белгородским районом сбили три воздушные цели

Губернатор опубликовал уточнённую информацию по работе ПВО в областном центре и районе.
Сюжет
Пво

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал уточнённую информацию о работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Как оказалось, воздушных целей сбили не 12, а три.

«Сегодня в период с 13:50 до 14:40 в воздухе было сбито три цели. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Днём 20 августа после взрывов, прозвучавших над городом, Гладков сообщил о работе ПВО. Тогда губернатор сообщил, что сбили 12 воздушных целей. Спустя полтора часа он уточнил, что целей было меньше.

Серия громких звуков раздалась над Белгородом и пригородом около 14:20, а затем и в районе 14:40. Как сообщалось, обошлось без последствий. Однако белгородцы после происшествия заметили столб дыма. Оказалось, загорелись покрышки на окраине областного центра.

В небе над Белгородом за полчаса сбили 12 воздушных целей
Узнать подробнее
Читайте также:
Система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к БелгородуБелгородцев снова напугали громкие звукиСистема ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Пво#Происшествия#Город#Губернатор#Воздушные цели#Информация
Подпишитесь
Как в Белгороде начнётся учебный год и кто оказался самым богатым: итоги недели
Вчера, 06:46
В небе над Белгородом за полчаса сбили 12 воздушных целей
Сегодня, 12:10
Пострадавшие дом и ферма: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область
Сегодня, 09:13
Белгородцев снова напугали громкие звуки
Сегодня, 11:42
Белгородцев в Сети запугивают усилением обстрелов
Сегодня, 14:03