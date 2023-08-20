Гладков: над Белгородом сбили три воздушные цели

Серия громких звуков раздалась над Белгородом и пригородом около 14:20, а затем и в районе 14:40. Как сообщалось, обошлось без последствий. Однако белгородцы после происшествия заметили столб дыма. Оказалось, загорелись покрышки на окраине областного центра.