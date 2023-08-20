Гладков: над Белгородом сбили три воздушные цели

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал уточнённую информацию о работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Как оказалось, воздушных целей сбили не 12, а три.
«Сегодня в период с 13:50 до 14:40 в воздухе было сбито три цели. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Днём 20 августа после взрывов, прозвучавших над городом, Гладков сообщил о работе ПВО. Тогда губернатор сообщил, что сбили 12 воздушных целей. Спустя полтора часа он уточнил, что целей было меньше.
Серия громких звуков раздалась над Белгородом и пригородом около 14:20, а затем и в районе 14:40. Как сообщалось, обошлось без последствий. Однако белгородцы после происшествия заметили столб дыма. Оказалось, загорелись покрышки на окраине областного центра.