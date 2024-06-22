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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Под Белгородом после взрывов на улицы упали остатки сбитых воздушных целей

Опасные находки обнаружили в посёлке Белгородского района после серии взрывов

22 июня 2024, 09:08
Фото: bel.ru

Под Белгородом после взрывов на улицы упали остатки сбитых воздушных целей

Фото прислали читатели Бел.Ру. Опасные находки люди обнаружили после серии взрывов, которые раздались в областном центре и Белгородском районе.
Сюжет
Взрывы

Около 11:30 в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявили ракетную опасность. Вместе с воем сирен белгородцы услышали серию взрывов. После этого читатели Бел.Ру прислали фото остатков сбитых воздушных целей.

Фото: bel.ru

Стоит отметить, что это уже третья угроза ракетной опасности за день. Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации двух беспилотников самолётного типа над территорией Белгородской области около 11:00.

Напомним, несколько дней назад в Белгороде после громких звуков на проезжей части обнаружили разгонный блок. А в одном из дворов на проспекте Богдана Хмельницкого мог упасть фрагмент беспилотника.

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#Кристина Семенчук#Белгородский район#Находки#Опасность#Белгород#Минобороны#Ракеты#Взрывы#Беспилотники#Воздушные цели
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