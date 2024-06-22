Опасные находки обнаружили в посёлке Белгородского района после серии взрывов

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Около 11:30 в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявили ракетную опасность. Вместе с воем сирен белгородцы услышали серию взрывов. После этого читатели Бел.Ру прислали фото остатков сбитых воздушных целей.
Стоит отметить, что это уже третья угроза ракетной опасности за день. Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации двух беспилотников самолётного типа над территорией Белгородской области около 11:00.
Напомним, несколько дней назад в Белгороде после громких звуков на проезжей части обнаружили разгонный блок. А в одном из дворов на проспекте Богдана Хмельницкого мог упасть фрагмент беспилотника.