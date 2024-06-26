В Белгородском районе после утренней тревоги находят обломки сбитых боеприпасов

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Утром 26 июня на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Около 07:00 над областным центром и районом прозвучало несколько взрывов. Спустя время читатели Бел.Ру сообщили, что в Белгородском районе в селе Ерик осколки сбитых воздушных целей падали на крыши их домов. Один из обломков обнаружили около храма.
По словам людей, на месте работают бойцы самообороны, которые продолжают обход территории.
Напомним, на прошлой неделе в Белгороде после громких звуков на проезжей части обнаружили разгонный блок. А в одном из дворов на проспекте Богдана Хмельницкого мог упасть фрагмент беспилотника.