В Белгородском районе после утренней тревоги находят обломки сбитых боеприпасов

Утром 26 июня на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Около 07:00 над областным центром и районом прозвучало несколько взрывов. Спустя время читатели Бел.Ру сообщили, что в Белгородском районе в селе Ерик осколки сбитых воздушных целей падали на крыши их домов. Один из обломков обнаружили около храма.