Два реактивных снаряда уничтожила система ПВО над Белгородской областью

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
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Сегодня, 25 января, около 20:30 ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО RM-70 «Вампир». Снаряды уничтожила система ПВО.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны России.
Над какой именно территорией были сбиты снаряды, неизвестно. Также не сообщили о каких-либо повреждениях и пострадавших.
Однако чуть позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитии двух воздушных целей над селом Красный Куток Борисовского района. Об этих ли целях говорили в пресс-службе Минобороны, неизвестно.
На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Отметим, что этим вечером ВСУ также атаковали хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. С квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство, в результате чего погибла мирная жительница.