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ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО RM-70 «Вампир»

Два реактивных снаряда уничтожила система ПВО над Белгородской областью

25 января 2024, 18:35
Фото: 1MI

ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО RM-70 «Вампир»

В Минобороны России сообщили об уничтожении системой ПВО двух воздушных целей. ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО RM-70 «Вампир». О последствиях на земле ничего неизвестно.
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Обстрел

Сегодня, 25 января, около 20:30 ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО RM-70 «Вампир». Снаряды уничтожила система ПВО.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны России.

Над какой именно территорией были сбиты снаряды, неизвестно. Также не сообщили о каких-либо повреждениях и пострадавших.

Однако чуть позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитии двух воздушных целей над селом Красный Куток Борисовского района. Об этих ли целях говорили в пресс-службе Минобороны, неизвестно.

На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Отметим, что этим вечером ВСУ также атаковали хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. С квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство, в результате чего погибла мирная жительница.

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