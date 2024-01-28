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Беспилотник сбили в небе над Белгородской областью

Беспилотник сбили в небе над Белгородской областью

28 января 2024, 14:20
Фото: Изображение Midjourney
Минобороны РФ сообщает, что силы ПВО перехватили беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью.

Дежурные силы ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области примерно в 16 часов. В Министерстве обороны не уточнили, где конкретно произошло сбитие. О последствиях на земле никаких данных нет.

Сегодня ВСУ атаковали село Дроновка в Грайворонском горокруге. Уведомления об обстреле РСЧС прислало в 14 часов. Информации о возможных последствиях на данный момент также нет.

Вчера ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 50 снарядов. Под ударом оказались Белгородский район, Волоконовский район, Грайворонский горокруг, Краснояружский район, Шебекинский горокруг. Украинские военные использовали много дронов: есть разрушения, пострадали автомобили.

Порядка 50 раз обстреляли ВСУ Белгородскую область за минувшие сутки
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