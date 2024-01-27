ВСУ снова обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского горокруга: пострадавших нет

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
По предварительной информации, после обстрела ВСУ пострадавших среди жителей села нет. Однако повреждены оказались линии электропередачи. По отключение попали четыре улицы в Новой Таволжанке. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны.
Напомним, что за сегодняшний день это уже не первая атака сельского приграничного поселения в Шебекинском городском округе силами ВСУ.