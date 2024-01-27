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Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Обстрел

ВСУ снова обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского горокруга: пострадавших нет

27 января 2024, 18:02
Фото: 1MI
Обстрел

Под обстрел ВСУ снова попала Новая Товолжанка в Шебекинском горокруге

В результате обстрела ВСУ, жители Новой Таволжанки не пострадали, но были порваны линии электропередачи, в связи с чем четыре улицы в селе остались без электричества; для начала ликвидации последствий требуется согласование с Министерством обороны.
Сюжет
Обстрел

По предварительной информации, после обстрела ВСУ пострадавших среди жителей села нет. Однако повреждены оказались линии электропередачи. По отключение попали четыре улицы в Новой Таволжанке. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны.

Напомним, что за сегодняшний день это уже не первая атака сельского приграничного поселения в Шебекинском городском округе силами ВСУ.

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#Город#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Отключение#Линии электропередачи#Министерство обороны#Новая таволжанка#Белгород#Обстрел#Татьяна Лукащева#Шебекинский горокруг#Аварийные службы#Оперативные службы
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