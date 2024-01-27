ВСУ снова обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского горокруга: пострадавших нет

Под обстрел ВСУ снова попала Новая Товолжанка в Шебекинском горокруге

В результате обстрела ВСУ, жители Новой Таволжанки не пострадали, но были порваны линии электропередачи, в связи с чем четыре улицы в селе остались без электричества; для начала ликвидации последствий требуется согласование с Министерством обороны.