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Обстрел приграничья и новые корпусы в «Бригантине „Белогорье“»: итоги дня

Обстрел приграничья и новые корпусы в «Бригантине „Белогорье“»: итоги дня

27 января 2024, 16:00
Фото: 1MI
В субботу, 27 января, жители региона обсуждали обстрел Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге, строительство новых корпусов в «Бригантине „Белогорье“» в Крыму и отдых детей в Липецкой области.
Сюжет
СВО

Дважды под огнём

Информация о первом обстреле села Новая Таволжанка поступила около 14:00. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, но в трёх частных домах были разрушения: выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. Также повреждения получила одна машина.

Спустя несколько часов населённый пункт подвергся повторному обстрелу. На этот раз село атаковали дроны-камикадзе. Взрыв был не один, но никто не пострадал. На месте работают оперативные службы и сапёры.

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Больше корпусов = больше детей

Региональные власти рассмотрели концепцию дальнейшего строительства лагеря «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. В новом проекте предусмотрели новые жилые блоки (четыре штуки), каждый из которых сможет вместить 125 человек, а также строительство жилого блока для маломобильных детей с сопровождающими.

В планах строительство коммуникационного центра с медблоком и столовой на 300 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, различных мастерских, площади-амфитеатра, смотровой площадки и арт-объектов.

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«Хвалят сосиски»

Вячеслав Гладков посетил белгородских детей, которые сейчас отдыхают в Липецкой области. Всего речь идёт о 86 юных жителях региона. Детей возят на экскурсии, в театр, зоопарк и музеи. Отдыхающие рассказали губернатору, что их вкусно кормят. Особенно детям нравятся плов, тефтели, и сосиски.

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