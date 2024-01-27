Обстрел приграничья и новые корпусы в «Бригантине „Белогорье“»: итоги дня

Вячеслав Гладков посетил белгородских детей, которые сейчас отдыхают в Липецкой области. Всего речь идёт о 86 юных жителях региона. Детей возят на экскурсии, в театр, зоопарк и музеи. Отдыхающие рассказали губернатору, что их вкусно кормят. Особенно детям нравятся плов, тефтели, и сосиски.