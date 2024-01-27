Сбитый Ил-76, слухи о волках и продолжение дела Сергиенко: итоги недели

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
24 января рядом с селом Яблоново Корочанского района упал самолёт Ил-76, который перевозил военнопленных ВСУ для обмена. Все, кто находился на борту, погибли: 65 пленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. До того, как официально стало известно, что на борту находились пленные, украинские медиа распространили информацию о том, что ВСУ подбили российский самолёт. Позже эту информацию изменили.
Видео с падением самолёта проанализировал немецкий военный аналитик, и по его мнению, самолёт заходил на посадку в Белгороде в то время, когда его подбили. Лётчикам удалось увести падающее судно подальше от населённого пункта, и Ил-76 разбился в поле. В результате никто из мирных жителей не пострадал.
В день происшествия также стало известно, откуда именно ВСУ стреляли по самолёту — это приграничный посёлок Липцы Харьковской области. Как отметил военный обозреватель из Белгорода, дальность поражения предположительных установок — Patriot или Iris-T — позволяет говорить о том, что Ил-76 сбили именно оттуда. По мнению эксперта, теперь об обмене пленными и мирных переговорах пока речи идти не будет.
В Госдуме предложили наградить посмертно пилотов, которые увели самолёт подальше от жилой территории. А в районе, где произошло крушение, появился стихийный мемориал.
Следком по факту произошедшего возбудил уголовное дело, а Франция перенесла на сутки запрошенный Россией Совбез ООН. На последнем сторона РФ заявила, что США и ФРГ могут оказаться соучастниками произошедшего, а в самом ООН призывают продолжить обмен военнопленными.
На данный момент известно, что бортовые самописцы сбитого Ил-76 были доставлены в лабораторию, где их расшифровывают.
В Сети появилась информация, что в отношении сотрудников полиции, которые выдали гражданство главарю преступной банды в Белгороде и его семье, возбудили уголовное дело. Этот факт пока не подтверждён, однако в УМВД по Калужской области рассказали, что этих полицейских как минимум проверяют.
Примечательно, что хоть семья 17-летнего главаря банды и живёт в Белгородской области, при подаче документов на получение гражданства в России, указывалось, что их зарегистрировали в Калужской области. Сейчас сам участник группировки под стражей, а семью могут лишить гражданства.
Напомним, всех членов группы, которая нападала на белгородцев, заключили под стражу. Им грозят тюремные сроки. Подробности истории можно прочитать здесь.
На неделе в Сети распространили информацию о том, что под Белгородом и в Белгородской области бродят стаи волков, которые нападают на людей. В Telegram-каналах появились ужасающие кадры с убитыми волками и пострадавшими жителями. Однако позже выяснилось, что всё это — фейк.
Сначала Бел.Ру обратилось в региональный экоохотнадзор, где сообщили о том, что информация о волках в Шебекинском горокруге и под Белгородом не является правдивой, и сообщений и волках в ведомство не поступало. Позже слухи опроверг и губернатор Вячеслав Гладков.
На очередном заседании по уголовному делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко выступила бывший гендиректор ООО «ОГК» Марина Логачёва. Напомним, бывшему главе округа вменяют семь эпизодов взяток на общую сумму 50 млн рублей, одну из них, по версии обвинения, он получил за помощь в строительстве заправок «ОГК», где до Логачёвой гендиректором был Владимир Глазкрицкий. Последний подарил Сергиенко автомобиль Mersedes Benz.
Марина Логачёва с 2019 по 2020 годы была гендиректором ООО «Экспо-Московия», которое потом переименовали в ООО «ОГК». Как рассказала свидетель на суде, Глазкрицкого она хорошо знала и была с ним в дружеских отношениях, а о Сергиенко «ничего не знала» и во взаимоотношения мужчин «не вникала». По её словам, руководителем компании она только числилась по просьбе Глазкрицкого, но к делам никакого отношения не имела только «подписывала бумаги», которые приносил её приятель.
Ещё одна свидетель в суде по делу экс-мэра Старого Оскола — Зинаида Анпилова, бывшая заместитель Сергиенко — сама попала под обвинение во взяточничестве. Сейчас она руководит юридическим отделом «Газпром газораспределение Белгород».
Согласно решению Октябрьского районного суда, в 2020 году, когда Анпилова ещё была на госдолжности, она потребовала у гендиректора местного застройщика «СтройИнжиниринг» взятку в виде двухкомнатной квартиры за 3,8 млн рублей. За это чиновница обещала помощь в заключении договоров аренды земельных участков и общее покровительство. Жильё оформили по фиктивному договору купли-продажи на её сына Дениса Анпилова.
Сейчас в отношении чиновницы идёт расследование, возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ. Тем временем гражданский суд решил изъять саму квартиру и передать её в госсобственность. В течение месяца решение может быть обжаловано.