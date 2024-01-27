Сбитый Ил-76, слухи о волках и продолжение дела Сергиенко: итоги недели

Марина Логачёва с 2019 по 2020 годы была гендиректором ООО «Экспо-Московия», которое потом переименовали в ООО «ОГК». Как рассказала свидетель на суде, Глазкрицкого она хорошо знала и была с ним в дружеских отношениях, а о Сергиенко «ничего не знала» и во взаимоотношения мужчин «не вникала». По её словам, руководителем компании она только числилась по просьбе Глазкрицкого, но к делам никакого отношения не имела только «подписывала бумаги», которые приносил её приятель.