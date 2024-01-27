«Хвалят сосиски»: Гладков рассказал об отдыхе белгородских детей в Липецкой области

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Как отметил губернатор, юные белгородцы отдыхают в Центре поддержки одарённых детей «Стратегия» Липецкой области. Ребят возят по интересным местам региона, они посещают музеи, мастер-классы и квесты. Дети также уже были в театре и посетили зоопарк.
Вижу, что для ребят подготовлено много интересных и полезных активностей. Пока здесь был, кто-то из детей посещал лечебные процедуры в соляной комнате, кто-то был на просмотре фильма, кто-то занимался с психологом, кто-то играл в спортивном зале.
Вячеслав Гладков
Глава региона рассказал, что сотрудники Центра хвалят юных белгородцев за порядок и активность.
Ребята тоже очень довольны, рассказывают, что кормят вкусно. Нравятся плов, тефтели, но особенно все хвалят сосиски. Дети же.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что 27 января 235 юных спортсменов из Белгородской области отправляются в Казань.