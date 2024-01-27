«Хвалят сосиски»: Гладков рассказал об отдыхе белгородских детей в Липецкой области

Как отметил губернатор, юные белгородцы отдыхают в Центре поддержки одарённых детей «Стратегия» Липецкой области. Ребят возят по интересным местам региона, они посещают музеи, мастер-классы и квесты. Дети также уже были в театре и посетили зоопарк.