В «Бригантине „Белогорье“» в Крыму построят четыре новых корпуса

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В региональном правительстве состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета. Власти рассмотрели концепцию дальнейшего строительства лагеря «Бригантина „Белогорье“» в Крыму.
В правительстве отметили, что на сегодняшний день санаторий состоит из жилого блока, учебного корпуса, пляжа, зрительного зала и спортивной зоны.
В новом проекте предусмотрели возведение дополнительных четырёх жилых блоков, каждый из которых сможет вместить 125 человек. Также в документах предусмотрено строительство жилого блока для маломобильных детей с сопровождающими.
А ещё на территории лагеря планируют построить коммуникационный центр с медблоком и столовой на 300 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, различные мастерские, площадь-амфитеатр, смотровую площадку и арт-объекты.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что в распоряжении для строительства 10 га свободной площади, а запрос на детский отдых возле моря очень большой. Губернатор добавил, что если сейчас лагерь может принять за одну смену 277 детей, то после расширения появится возможность принимать около 800 детей за смену (около 12 тысяч детей за год).
Наша задача — сделать лагерь ярким и долговечным, при этом избежав лишних трат. Мы будем внимательно рассматривать каждую деталь, чтобы добиться максимального качества и комфорта, потому что это касается здоровья и отдыха наших детей.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что на сегодняшний день в концепции благоустройства не хватает живой зелени. Но это доработают с руководством лагеря.
Напомним, ранее стало известно, что «Бригантина „Белогорье“» ищет подрядчика, который отремонтирует каркасно-тентовую конструкцию. На работы готовы потратить почти 5 млн рублей.