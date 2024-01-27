В «Бригантине „Белогорье“» в Крыму построят четыре новых корпуса

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что в распоряжении для строительства 10 га свободной площади, а запрос на детский отдых возле моря очень большой. Губернатор добавил, что если сейчас лагерь может принять за одну смену 277 детей, то после расширения появится возможность принимать около 800 детей за смену (около 12 тысяч детей за год).