Атаки ВСУ, защита остановок от обстрелов в Белгороде, помощь Киркорова: итоги недели

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Published Сегодня, 16:40
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8 января система ПВО сбила на подлёте к Белгороду и Белгородскому району 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70, сообщили в Минобороны РФ. В этот день были ранены трое местных жителей: белгородка получила осколочное ранение спины, мужчина — ранение груди, спины и предплечья, ещё у одного местного жителя ранение груди и руки. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Помимо этого, в областном центре были зафиксированы разрушения в многоэтажках и частном доме. В жилых помещениях были выбиты окна. Кроме того, осколки посекли три автомобиля. На стоянке одного из промышленных предприятий горели четыре грузовых машины.
В Белгородском районе была повреждена кровля частного дома.
После громких звуков над городом в 21:25 МЧС сообщило о возможной ракетной угрозе в городе и его окрестностях.
В канун Нового года, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В этот день погибли 25 человек, более ста получили ранения. В городе зафиксировали серьёзные разрушения в жилых домах и социальных объектах.
Позже белгородец Ил Лебедев сделал ролик об этом страшном дне. На видео подробно отражены обстоятельства трагедии.
Напомним, что на днях также назвали имена погибших при атаке на город. Среди них были дети, студенты, пенсионеры, сотрудник Следственного комитета и ряд других местных жителей.
Вечером 11 января в Белгороде начали укреплять остановки общественного транспорта. Конструкции обкладывали блоками и мешками с песком для защиты от обстрелов.
Отметим, что обезопасить остановки просили местные жители. По словам белгородцев, стеклянные остановки на Харгоре в нынешней обстановке — это не безопасно. Обращение поступило во время вечернего эфира губернатора Вячеслава Гладкова. Глава региона тогда сообщил, что вопрос находится в работе, укреплением остановок займётся администрация Белгорода.
В Белгороде прошло очередное заседание по делу экс-главы Старого Оскола Александра Сергиенко. 10 января в Свердловском районном суде была озвучена стенограмма разговора Сергиенко с бизнесменом Владимиром Глазкрицким. В один момент экс-глава Старого Оскола не пошёл навстречу бизнесмену и не помог получить субсидию — по мнению защиты, это послужило мотивом для мести. По словам подсудимого, раньше Глазкрицкий был его другом.
Разговор между Сергиенко и бизнесменом, который зачитывали в зале суда, был неформальный. Сергиенко заметил, что этот разговор приобрёл «агрессивный характер» с самого начала. Адвокат заявил, что этой стенограммой сторона обвинения создала «казусную ситуацию», показав, что отношения между Глазкрицким и Сергиенко действительно были неформальные и дружеские.
Позже прокурор долгое время зачитывала материалы дела и называла адреса зданий, где прошли обыски. Сторона защиты была согласна не со всеми доводами.
Во время слушания адвокат получил четыре предупреждения от судьи, не раз между судьёй и прокурором возникал спор.
Подробнее о ходе заседания читайте в нашем материале.
Филипп Киркоров пообещал отдать свой гонорар за участие в шоу «Маска» на НТВ пострадавшим из-за атак ВСУ белгородцам. Певец осудил обстрел Белгорода, назвав его бесчеловечным.
Позже стало известно, что артист перевёл 5 млн рублей НКО «Синяя птица». Организация получила перевод в 2,4 млн рублей, а после — ещё 2,6 млн рублей. «Синяя птица» помогает семьям, в которых есть дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.
Помимо этого, сообщалось, что адвокат артиста не исключил его выступление в Белгороде. Объявить о выступлении в приграничном городе могут позже.