Атаки ВСУ, защита остановок от обстрелов в Белгороде, помощь Киркорова: итоги недели

Разговор между Сергиенко и бизнесменом, который зачитывали в зале суда, был неформальный. Сергиенко заметил, что этот разговор приобрёл «агрессивный характер» с самого начала. Адвокат заявил, что этой стенограммой сторона обвинения создала «казусную ситуацию», показав, что отношения между Глазкрицким и Сергиенко действительно были неформальные и дружеские.