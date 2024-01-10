Сам помощь в город не повезёт: как Киркоров перечислит деньги белгородцам?

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Адвокат Филиппа Киркорова рассказал, что артист перечислит деньги пострадавшим при обстреле 30 декабря белгородцам через специальные организации. Встретится ли певец с жителями Белгорода лично, пока не известно.
Также не исключается концерт Киркорова в Белгороде. Его адвокат Александр Добровинский отметил, что выступление «может быть». Однако, пока идут праздники, артист даёт запланированные концерты. Объявить о выступлении в приграничном городе могут позже.
Сумму, которую певец планирует перечислить раненым, до сих пор так и не озвучили.
Ранее Филипп Киркоров принял решение передать свой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим при обстреле жителям Белгорода. 30 декабря ВСУ атаковали центр города, в результате которого погибли 25 человек, ещё 109 ранены.