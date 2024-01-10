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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 08:24

Филипп Киркоров

Сам помощь в город не повезёт: как Киркоров перечислит деньги белгородцам?

10 января 2024, 08:22
Фото: личная страница Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров

Адвокат Киркорова не исключил выступление артиста в Белгороде

Адвокат народного артиста рассказал, что тот пока не планирует посещать Белгород, а деньги пострадавшим отправит через специальные организации. Тем не менее выступление артиста в приграничном городе может состояться — только обсуждать эту возможность будут позже, пишет «Подъём».

Адвокат Филиппа Киркорова рассказал, что артист перечислит деньги пострадавшим при обстреле 30 декабря белгородцам через специальные организации. Встретится ли певец с жителями Белгорода лично, пока не известно.

Также не исключается концерт Киркорова в Белгороде. Его адвокат Александр Добровинский отметил, что выступление «может быть». Однако, пока идут праздники, артист даёт запланированные концерты. Объявить о выступлении в приграничном городе могут позже.

Сумму, которую певец планирует перечислить раненым, до сих пор так и не озвучили.

Ранее Филипп Киркоров принял решение передать свой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим при обстреле жителям Белгорода. 30 декабря ВСУ атаковали центр города, в результате которого погибли 25 человек, ещё 109 ранены.

Киркоров пообещал отдать свой гонорар пострадавшим из-за атаки ВСУ жителям Белгорода
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