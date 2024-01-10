Сам помощь в город не повезёт: как Киркоров перечислит деньги белгородцам?

Адвокат Киркорова не исключил выступление артиста в Белгороде

Адвокат народного артиста рассказал, что тот пока не планирует посещать Белгород, а деньги пострадавшим отправит через специальные организации. Тем не менее выступление артиста в приграничном городе может состояться — только обсуждать эту возможность будут позже, пишет «Подъём».