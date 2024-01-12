Названа сумма, которую Филипп Киркоров пожертвовал белгородцам

Филипп Киркоров перевёл деньги белгородской «Синей птице»

Филипп Киркоров, который обещал помочь белгородцам после удара ВСУ по городу, перевёл 5 млн рублей местной НКО «Синяя птица». От народного артиста пришло два пожертвования суммами 2,4 млн и 2,6 млн рублей. Об этом сообщили в группе общественной организации в соцсети.