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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Филипп Киркоров

Названа сумма, которую Филипп Киркоров пожертвовал белгородцам

12 января 2024, 10:24
Фото: кадр из видео Киркорова
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров перевёл деньги белгородской «Синей птице»

Филипп Киркоров, который обещал помочь белгородцам после удара ВСУ по городу, перевёл 5 млн рублей местной НКО «Синяя птица». От народного артиста пришло два пожертвования суммами 2,4 млн и 2,6 млн рублей. Об этом сообщили в группе общественной организации в соцсети.

Народный артист Филипп Киркоров, который ранее обещал помочь белгородцам, перевёл 5 млн рублей НКО «Синяя птица». Об этом сообщили в группе организации в соцсети.

Накануне «Синяя птица» получила перевод в 2,4 млн рублей. Сегодня стало известно, что певец направил ещё 2,6 млн рублей.

НКО «Синяя птица» оказывает помощь семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров пообещал отдать свой гонорар за участие в шоу «Маска» на НТВ пострадавшим из-за атаки ВСУ жителям Белгорода. Сам певец осудил обстрел города, назвав его бесчеловечным.

Также сообщалось, что адвокат артиста не исключил его выступление в Белгороде. Объявить о выступлении в приграничном городе могут позже.

Сам помощь в город не повезёт: как Киркоров перечислит деньги белгородцам?
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