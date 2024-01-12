Названа сумма, которую Филипп Киркоров пожертвовал белгородцам

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Народный артист Филипп Киркоров, который ранее обещал помочь белгородцам, перевёл 5 млн рублей НКО «Синяя птица». Об этом сообщили в группе организации в соцсети.
Накануне «Синяя птица» получила перевод в 2,4 млн рублей. Сегодня стало известно, что певец направил ещё 2,6 млн рублей.
НКО «Синяя птица» оказывает помощь семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.
Ранее стало известно, что Филипп Киркоров пообещал отдать свой гонорар за участие в шоу «Маска» на НТВ пострадавшим из-за атаки ВСУ жителям Белгорода. Сам певец осудил обстрел города, назвав его бесчеловечным.
Также сообщалось, что адвокат артиста не исключил его выступление в Белгороде. Объявить о выступлении в приграничном городе могут позже.