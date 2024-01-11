В Белгороде начали укреплять автобусные остановки блоками и мешками с песком

Напомним, что с просьбой обезопасить остановки обращались местные жители к главе региона Вячеславу Гладкову во время вечернего эфира. По словам белгородцев, стеклянные остановки на Харгоре необходимо укрепить: «Людям нужно ходить на работу, пользоваться общественным транспортом. Это не безопасно». Губернатор ответил, что вопрос находится уже в работе. Укреплением остановок займётся администрация Белгорода, добавил глава региона.