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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

В Белгороде начали укреплять автобусные остановки блоками и мешками с песком

В Белгороде начали укреплять автобусные остановки блоками и мешками с песком

11 января 2024, 17:05
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
В Сети появились кадры с остановок на улице Губкина, Конева и Королёва.

Вечером 11 января в областном центре начали укреплять остановки общественного транспорта. Остановки обкладывают блоками и мешками с песком.

Фото: "Фонарь"

Напомним, что с просьбой обезопасить остановки обращались местные жители к главе региона Вячеславу Гладкову во время вечернего эфира. По словам белгородцев, стеклянные остановки на Харгоре необходимо укрепить: «Людям нужно ходить на работу, пользоваться общественным транспортом. Это не безопасно». Губернатор ответил, что вопрос находится уже в работе. Укреплением остановок займётся администрация Белгорода, добавил глава региона.

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#Город#Общество#Безопасность#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Укрепление#Мешки с песком
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