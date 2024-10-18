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Минобороны рф

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Добровольческий отряд «Барс-Белгород»: чем занимается, выплаты, условия
18 октября, 14:49
В Минобороны прокомментировали массированную ночную атаку ВСУ на Белгород
25 июня, 05:04
Минобороны РФ: над Белгородом и Белгородским районом сбили 15 «Вампиров»
25 мая, 18:40
Минобороны сообщило о перехваченных над Белгородской областью беспилотниках
14 марта, 07:43
Гладков сообщил о взрывоопасной находке в Белгороде
4 марта, 08:46
Стало известно, чем ВСУ атаковали Белгородскую область вечером и ночью
27 февраля, 06:36
Что произошло в Белгородской области ночью?
17 февраля, 06:32
После колледжа — на передовую: юная белгородка подписала контракт с Минобороны РФ
5 февраля, 08:33
ПВО вновь сбила украинские беспилотники над Белгородской областью
3 февраля, 07:11
Могут ли претендовать на допвыплаты контрактники вне зоны СВО
2 февраля, 18:47
Беспилотник сбили в небе над Белгородской областью
Минобороны РФ сообщает, что силы ПВО перехватили беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью.
28 января, 14:20
2023
Стрельба на белгородской границе, открытие ёлок и победа в Суперкубке: итоги дня
17 декабря 2023, 16:00
Минобороны РФ: украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
12 ноября 2023, 06:56
Минобороны РФ: российская ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Около 13:00 в небе над регионом уничтожили беспилотник самолётного типа, уточнило федеральное ведомство.
16 сентября 2023, 11:06
Беспилотник самолётного типа сбила российская ПВО над Белгородской областью
Противовоздушная оборона уничтожила вражеский беспилотник 12 сентября около 13:00, сообщило федеральное ведомство.
12 сентября 2023, 12:15
В небе Белгородской области отразили атаку ВСУ
Об атаке беспилотника сообщили в Минобороны РФ. Его обезвредила система ПВО.
28 августа 2023, 19:03
Замминистра обороны РФ проверил строительство военного госпиталя в Белгороде
22 августа 2023, 14:48
Попыток было две: Минобороны заявило о новых ударах ВСУ по Белгородской области
14 августа 2023, 11:27
Возвращение шебекинцев, контрактники и действия при ЧС: итоги дня по-белгородски
10 июля 2023, 15:30
Минобороны обратилось к отрядам ЧВК «Вагнер»
24 июня 2023, 06:38

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