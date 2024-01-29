Атаковали из РСЗО «Ураган»: над Белгородской областью сработала система ПВО

Чуть ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых над Грайворонским городским округом воздушных целях. Никто не пострадал, но в посёлке Хотмыжск зафиксировали разрушения в одном частном жилом доме: в нём выбило окно, а во дворе посекло машину и забор.