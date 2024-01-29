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Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Три реактивных снаряда система ПВО уничтожила над Белгородской областью

Атаковали из РСЗО «Ураган»: над Белгородской областью сработала система ПВО

29 января 2024, 18:25
Фото: Изображение Midjourney

Три реактивных снаряда система ПВО уничтожила над Белгородской областью

В Минобороны РФ белгородцам сообщили о сбитых трёх ракетах РСЗО «Ураган». Система ПВО сработала над регионом около 20:30. О последствиях на земле не сообщается.
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Обстрел

Сегодня, 29 января, около 20:30 над территорией Белгородской области сбили три реактивных снаряда. Система ПВО уничтожила ракеты, выпущенные из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Над каким именно населённым пунктом оказались сбиты снаряды, в Министерстве обороны РФ не сообщили. О последствиях на земле также неизвестно.

Чуть ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых над Грайворонским городским округом воздушных целях. Никто не пострадал, но в посёлке Хотмыжск зафиксировали разрушения в одном частном жилом доме: в нём выбило окно, а во дворе посекло машину и забор.

Также за сегодняшний день ВСУ атаковали село Долгое Валуйского округа, посёлок Октябрьский Белгородского района, село Мокрая Орловка Грайворонского округа и село Тишанка Волоконовского района. В каждом населённом пункте есть разрушения, также пострадала одна женщина.

Сбито несколько воздушных целей: над белгородским посёлком сработала система ПВО
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#Белгородская область#Ураган#Снаряд#Белгород#Обстрел#Реактивный снаряд#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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