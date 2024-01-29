Атаковали из РСЗО «Ураган»: над Белгородской областью сработала система ПВО

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Сегодня, 29 января, около 20:30 над территорией Белгородской области сбили три реактивных снаряда. Система ПВО уничтожила ракеты, выпущенные из реактивной системы залпового огня «Ураган».
Над каким именно населённым пунктом оказались сбиты снаряды, в Министерстве обороны РФ не сообщили. О последствиях на земле также неизвестно.
Чуть ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых над Грайворонским городским округом воздушных целях. Никто не пострадал, но в посёлке Хотмыжск зафиксировали разрушения в одном частном жилом доме: в нём выбило окно, а во дворе посекло машину и забор.
Также за сегодняшний день ВСУ атаковали село Долгое Валуйского округа, посёлок Октябрьский Белгородского района, село Мокрая Орловка Грайворонского округа и село Тишанка Волоконовского района. В каждом населённом пункте есть разрушения, также пострадала одна женщина.