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Повреждения после обстрела ВСУ

Выбиты окна в домах и авто: ВСУ обстреляли село в приграничье

30 января 2024, 11:40
Фото: страница Романа Старовойта в соцсети
Повреждения после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Глушково в Курской области

Посёлок оказался под огнём днём 30 января. Разрушения зафиксировали в автомобиле и трёх частных домах. Пострадавших нет. Подробности сообщили журналисты «Курских известий» со ссылкой на губернатора.

Днём 30 января под обстрел ВСУ попал посёлок Глушково в Курской области. По предварительной информации, среди мирных жителей никто не пострадал, однако зафиксированы разрушения. Так, в трёх частных домах оказались повреждены окна, крыши и фасады. Пострадал один автомобиль.

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии с места происшествия в своём Telegram-канале. Собственникам пообещали помочь с восстановлением имущества.

Напомним, что за минувшую ночь над Белгородской областью перехватили пять беспилотников. 29 января около 20:30 над регионом сбили три ракеты РСЗО «Ураган», губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о сбитых воздушных целях над Грайворонским округом.

За вчерашний день ВСУ также атаковали село Долгое Валуйского округа, посёлок Октябрьский Белгородского района, село Мокрая Орловка Грайворонского округа и село Тишанка Волоконовского района. Пострадала одна женщина.

Повреждения после обстрела ВСУПовреждения после обстрела ВСУ
Повреждения после обстрела ВСУПовреждения после обстрела ВСУ
Повреждения после обстрела ВСУПовреждения после обстрела ВСУ
Повреждения после обстрела ВСУПовреждения после обстрела ВСУ
Повреждения после обстрела ВСУ
Фото: страница Романа Старовойта в соцсети
Пять беспилотников за ночь перехватили в небе над Белгородской областью
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#Происшествия#Курская область#Черноземье#Роман Старовойт#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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