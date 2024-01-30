Выбиты окна в домах и авто: ВСУ обстреляли село в приграничье

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Днём 30 января под обстрел ВСУ попал посёлок Глушково в Курской области. По предварительной информации, среди мирных жителей никто не пострадал, однако зафиксированы разрушения. Так, в трёх частных домах оказались повреждены окна, крыши и фасады. Пострадал один автомобиль.
Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии с места происшествия в своём Telegram-канале. Собственникам пообещали помочь с восстановлением имущества.
Напомним, что за минувшую ночь над Белгородской областью перехватили пять беспилотников. 29 января около 20:30 над регионом сбили три ракеты РСЗО «Ураган», губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о сбитых воздушных целях над Грайворонским округом.
За вчерашний день ВСУ также атаковали село Долгое Валуйского округа, посёлок Октябрьский Белгородского района, село Мокрая Орловка Грайворонского округа и село Тишанка Волоконовского района. Пострадала одна женщина.