Выбиты окна в домах и авто: ВСУ обстреляли село в приграничье

Днём 30 января под обстрел ВСУ попал посёлок Глушково в Курской области. По предварительной информации, среди мирных жителей никто не пострадал, однако зафиксированы разрушения. Так, в трёх частных домах оказались повреждены окна, крыши и фасады. Пострадал один автомобиль.