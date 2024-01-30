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Пострадавший от обстрелов «Монокристалл» потребовал со страховой 62,3 млн рублей

Пострадавший от обстрелов «Монокристалл» потребовал со страховой 62,3 млн рублей

30 января 2024, 09:34
Фото: 1MI
Предприятие обратилось в суд. Но заявление оставили без движения. Ответчиком по делу выступило СПАО «Ингосстрах».

Согласно материалам дела, предприятие из Шебекино «Монокристалл» обратилось в Арбитражный суд города Москвы и потребовало взыскать 62,3 млн рублей в рамках договора страхования со страховой компании «Ингосстрах».

Однако истец подал заявление с нарушением, а именно — не представил документы, подтверждающие направление претензии в адрес ответчика. Исправить недочёты «Монокристалл» может до 26 февраля, направив документы в Арбитражный суд города Москвы.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», белгородский завод сапфиров «Монокристалл работает в Шебекино с 1998 года и занимается производством искусственного корунда. Руководитель — Дмитрий Петров, а головная компания — АО „Монокристалл“ (Ставрополь). Убыток организации по итогам 2022 года составил 491 млн рублей, а выручка от продажи превысила 2 млрд рублей.

Предприятие заняло пятое место в рейтинге убыточных белгородских фирм по итогам 2022 года.

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