Пострадавший от обстрелов «Монокристалл» потребовал со страховой 62,3 млн рублей

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Согласно материалам дела, предприятие из Шебекино «Монокристалл» обратилось в Арбитражный суд города Москвы и потребовало взыскать 62,3 млн рублей в рамках договора страхования со страховой компании «Ингосстрах».
Однако истец подал заявление с нарушением, а именно — не представил документы, подтверждающие направление претензии в адрес ответчика. Исправить недочёты «Монокристалл» может до 26 февраля, направив документы в Арбитражный суд города Москвы.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», белгородский завод сапфиров «Монокристалл работает в Шебекино с 1998 года и занимается производством искусственного корунда. Руководитель — Дмитрий Петров, а головная компания — АО „Монокристалл“ (Ставрополь). Убыток организации по итогам 2022 года составил 491 млн рублей, а выручка от продажи превысила 2 млрд рублей.
Предприятие заняло пятое место в рейтинге убыточных белгородских фирм по итогам 2022 года.