Первый год СВО: какие белгородские компании не справились и ушли в «минус»

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Причины убытков у каждой организации могли быть свои, но общая тенденция интересна. Предлагаем вам десятку компаний в Белгородской области, которые отчитались о наибольших убытках за 2022 год. По итогам 2023-го у многих ситуация могла измениться в лучшую сторону, но конкретные цифры будут известны к лету.
Одной из убыточных организаций стал Центр экологической безопасности. Согласно данным аналитической системы Rusprofile.ru, компания зарегистрирована в Белгороде в 2016 году и занимается сбором неопасных отходов. Руководитель — Сергей Дуюн. Учредитель — минимущество Белгородской области. По итогам 2022 года убыток предприятия составил 281 млн рублей, при этом выручка от продажи превысила 1,9 млрд рублей.
Стоит отметить, что ЦЭБ может находиться в предбанкротном состоянии из-за долгов перед контрагентами. По крайней мере, таким мнением поделились с Бел.Ру в компании «Флагман», с которой регоператор судится из-за долгов. Один из судов закончился в пользу «Флагмана», но ЦЭБ намерен решение обжаловать.
В «минус» ушла и компания из Алексеевского горокруга, которая занимается переработкой и консервированием мяса, — «МПК Белгород». Фирма работает с 2013 года. Управляющая компания — «УК РБПИ Групп». Убыток организации по итогам 2022 года составил 290 млн рублей, а чистые активы достигли -315 млн рублей. Владельцами предприятия являются компании «Агро-Союз ТШ» и «Мясо-Союз Т» из Калининградской области.
В антирейтинг попала фирма «Гринхаус» из Старооскольского горокруга. Компания работает с 2015 года и занимается выращиванием овощей. Руководитель — Илья Гамов, а головная компания — ПАО «Магнит». Убыток организации по итогам 2022 года составил 296 млн рублей, а выручка от продажи превысила 1,9 млрд рублей. Принадлежит белгородское предприятие организациям из Краснодара — «Тандер» (99,99%) и «Сельта» (0,010%).
Напомним, ранее тепличный комплекс «Гринхаус» принадлежал Абрамовичу-младшему. В компанию уходил работать Михаил Савченко, который в июле 2019 года занял место директора по развитию сельскохозяйственного направления в ООО «Сигма Кэпитал», которая и является учредителем ООО «Гринхаус» в Старооскольском горокруге и единоличным владельцем которой выступал Аркадий Абрамович.
Тепличный комплекс должен был заработать на полную мощность в 2019 году, а инвестиции в его строительство и развитие превысили 5 млрд рублей. Однако прибыль фирма получила только в 2016 году.
С отрицательными значениями по прибыли закончил 2022 год и ГУП «Белгородский областной водоканал». Организация работает с 2019 года и занимается забором, очисткой и распределением воды. Обязанности генерального директора исполняет Андрей Колесников, а учредителем является минимущество Белгородской области. При выручке в 3,2 млрд рублей убыток организации составил 313 млн рублей.
На шестой строчке антирейтинга расположилась фирма «Белгородская индейка». Предприятие зарегистрировано в Белгороде в 2018 году. Отрасль — разведение сельскохозяйственной птицы. Руководитель — Фабрицио Ванди, а головная компания — Veronesi Holding Spa (Италия). Убыток организации за 2022 год составил 351 млн рублей. Учредителем компании является организация из Москвы «Веронези Рус».
В убыток ушёл и Белгородский завод сапфиров «Монокристалл». Предприятие работает в Шебекино с 1998 года и занимается производством искусственного корунда. Руководитель — Дмитрий Петров, а головная компания — АО «Монокристалл» (Ставрополь). Убыток организации по итогам 2022 года составил 491 млн рублей, а выручка от продажи превысила 2 млрд рублей.
В пятёрку самых убыточных компаний по итогам 2022 года вошла кондитерская фабрика «Славянка». Организация зарегистрирована в 1996 году в Старом Осколе и занимается арендой и лизингом прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включённых в другие группировки. Управляющая компания — УК «Славянка». Убыток организации составил 656 млн рублей.
Первая тройка убыточных предприятий по итогам 2022 года выглядит следующим образом. На третьем месте «Промагро». Организация зарегистрирована в Старом Осколе в 2014 году и занимается разведением свиней. По итогам 2022 года чистый убыток фирмы составил 773 млн рублей, а выручка от продажи достигла 7 млрд рублей.
На втором месте ещё одна компания Гусева — АО «Славянка плюс». Предприятие зарегистрировано в 1999 году в Старом Осколе и занимается арендой и лизингом прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включённых в другие группировки. Управляющая компания — УК «Славянка». Убыток предприятия достиг 1,1 млрд рублей, а выручка от продажи составила 458 млн рублей.
И первое место в антирейтинге заняло ПАО «Осколинвест». Организация работает с 1993 года в Старом Осколе и занимается вложениями в ценные бумаги и дилерской деятельностью. Руководитель — Владимир Андреев. Совладельцами по данным на второй квартал 2023 года значатся Владимир Андреев (4,62%), Анна Андреева (4,23%), Александр Полянский (0,096%), Александр Лабышкин (0,019%), Татьяна Степанова (0,0080%), Олег Цветков (0,0040%) и ЗАО «Герад» (28,85%).