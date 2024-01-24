Первый год СВО: какие белгородские компании не справились и ушли в «минус»

Причины убытков у каждой организации могли быть свои, но общая тенденция интересна. Предлагаем вам десятку компаний в Белгородской области, которые отчитались о наибольших убытках за 2022 год. По итогам 2023-го у многих ситуация могла измениться в лучшую сторону, но конкретные цифры будут известны к лету.