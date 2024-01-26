«Конечно, дико — 34 договора с одним поставщиком»: экс-директор БГБ выступил в суде

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Экс-директор Белгорблагоустройства Максим Арабинский давал показания больше часа. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. На должность главы БГБ его назначили в октябре 2021 года.
По словам Арабинского, когда он приступил к работе, на площадке уже было немного песко-соляной смеси, которая оставалась с прошлого года. Сотрудники БГБ объяснили ему, что новый контракт проторгован, но соль не завозят из-за проблемы с железной дорогой. Работникам поручили связаться с поставщиком и ускорить процесс, добавил Арабинский. Поставщиком соли был «Белгородторгснаб». Отмечается, что до этого компания имела более 20 контрактов с коммунальным предприятием Белгорода.
Также Арабинский сообщил, что у БГБ тогда не было сметчика и весов, которые бы давали понять, сколько материалов приходит на площадку и сколько уходит. Арабинский создал службу безопасности внутри предприятия. По итогам проверки бывшему директору доложили, что подрядчик привозит соль на площадку транспортом БГБ, что противоречит условиям контракта. Помимо этого, подрядчик задерживал поставки материалов и не взвешивал соль, отмечает издание.
Арабинский встретился с директором «Белгородторгснаба». Экс-главе БГБ объяснили, почему поставки задерживаются, и согласились, что возить соль компания должна своим транспортом, а также взвешивать её.
Арабинский предупредил, что будут начисляться пени. Позже сотрудники БГБ нашли законную возможность не начислять их подрядчику, сообщил экс-директор БГБ. Арабинский созвонился с главой компании-подрядчика и сообщил, что есть возможность пеню списать.
Спустя время экс-директор БГБ познакомился с директором «Литертранса». Компания также занимается продажей соли. Подрядчик показался Арабинскому профессионалом. Бывший директор коммунального предприятия рассказал, что переживал из-за СВО и возможных срывов поставок соли, которая очень нужна городу. Поэтому решил заключить договор с единственным поставщиком — компанией «Литертранс». Однако ФАС увидела нарушения в контракте и аннулировала его.
После этого Белгорблагоустройство запустило торги на закупку техсоли на 70 млн рублей и разбило их на несколько платежей по 20 млн и остаток. Арабинский отметил, что цель такой закупки — допустить в торги участников, у которых нет опыта, разбивка суммы должна была увеличить конкуренцию. Также он хотел привлечь «Литертранс» как добросовестного подрядчика.
На торги поступили заявки от двух компаний — «Литертранс» и БТС. По словам Максима Арабинского, качество соли в заявке БТС не соответствовало заявленному, предлагалась соль марки «Б». Победителем торгов признали первую компанию.
Представители БТС подали жалобу в ФАС. Антимонопольщики в итоге вынесли представление, что такая же ошибка по качеству соли была и у компании-победителя. и Торги в итоге отменили, обязав заново разместить заявки, сообщает фигурант.
По словам подсудимого, торги проходили бы ещё месяц. Поэтому он поручил заключить контракт с единственным подрядчиком, воспользовавшись статьёй 223-ФЗ, которая разрешала сделать это, используя только внебюджетные источники. Договор заключили с компанией «Литертранс». Арабинский подчеркнул, что понимал то, что такого объёма денег нет, но знал, что деньги будут целевые.
В договоре с подрядчиком прописали, что 20 млн рублей будут выплачены авансом в текущем году, а остальные 50 млн — уже в следующем. В итоге они зашли на счёт БГБ и были перечислены подрядчику, цитирует издание подсудимого.
В это же время БТС направил жалобу на экс-директора Белгорблагоустройства губернатору, мэрии и в следственный комитет. Комитет финансов мэрии увидел нарушения в платеже — деньги оказались не внебюджетными, а бюджетными.
Также фигурант дела добавил, что хотел устранить путаницу, поэтому заключил новые контракты с подрядчиком. «Единственным вариантом было заключить кучу договоров до 600 тысяч на общую сумму в 20 млн. Конечно, выглядело это дико — 34 договора с одним поставщиком», — отметил Арабинский.
Следующее заседание по делу экс-начальника БГБ запланировано на 31 января.
Напомним, что ранее сообщалось, что фигурант во время закупок товаров для государственных нужд разместил информацию о проведении электронных аукционов из-за личной заинтересованности.