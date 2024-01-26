«Конечно, дико — 34 договора с одним поставщиком»: экс-директор БГБ выступил в суде

По словам Арабинского, когда он приступил к работе, на площадке уже было немного песко-соляной смеси, которая оставалась с прошлого года. Сотрудники БГБ объяснили ему, что новый контракт проторгован, но соль не завозят из-за проблемы с железной дорогой. Работникам поручили связаться с поставщиком и ускорить процесс, добавил Арабинский. Поставщиком соли был «Белгородторгснаб». Отмечается, что до этого компания имела более 20 контрактов с коммунальным предприятием Белгорода.