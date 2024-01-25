Месть за уголовку: белгородец подал в суд на соседа из-за пола, но проиграл

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Житель Шебекинского горокруга попросил суд обязать собственника верхней квартиры демонтировать напольное покрытие. Помимо этого, мужчина требовал взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.
Истец решил, что после ремонта в расположенной над ним квартире была нарушена конструкция пола, а работы в целом были выполнены с нарушением требований СНиПов. Из-за этого, по его мнению, в квартире создаются повышенный шум и вибрация, которые мешают ему и другим соседям жить.
Ответчик же считает, что ремонт был выполнен без нарушений, а сосед просто затаил на него обиду из-за привлечения его к уголовной ответственности. Причиной стало причинение лёгкого вреда здоровью ответчику и его дочери.
Суд назначил судебную строительно-техническую экспертизу, чтобы проверить уровень шума в квартире, звукоизоляцию и соответствие выполненных работ требованиям СНиПов. По итогам выяснилось, что ремонт был выполнен правильно, шумов нет, а полы даже толще, чем в квартире у истца. Тем не менее опрошенные свидетели со стороны истца утверждали, что в его квартире часто был слышен шум, доносящийся из квартиры ответчика.
Однако суд после исследования всех доказательств по делу постановил, что нарушения прав истца не были доказаны. Недовольный решением мужчина подал апелляцию, но жалобу оставили без удовлетворения.
Решение суда вступило в законную силу.