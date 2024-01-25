Месть за уголовку: белгородец подал в суд на соседа из-за пола, но проиграл

Суд назначил судебную строительно-техническую экспертизу, чтобы проверить уровень шума в квартире, звукоизоляцию и соответствие выполненных работ требованиям СНиПов. По итогам выяснилось, что ремонт был выполнен правильно, шумов нет, а полы даже толще, чем в квартире у истца. Тем не менее опрошенные свидетели со стороны истца утверждали, что в его квартире часто был слышен шум, доносящийся из квартиры ответчика.