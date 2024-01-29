Суд над Сергиенко: кто такая Петрова и за что она отдала его сыну миллионную сумму?

Женщина рассказала, что 20 марта, в день допроса к ним в дом приехали с обыском примерно в половину седьмого утра. Сам допрос, по её словам, начался в районе девяти утра, а вышла из отдела следственного комитета она около 9 вечера. Кроме следователя на допросе периодически присутствовал некто, представившийся начальником следственной группы (фамилии не помнит). Сам следователь, делится Людмила Петрова, лично на неё не давил и не угрожал. Но, когда та спросила у него о необходимости присутствия адвоката, он ответил, что она выступает свидетелем, а не обвиняемой, поэтому адвокат не нужен. Однако тот самый «начальник», пояснила Людмила, угрожал и сказал ей: