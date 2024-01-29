Суд над Сергиенко: кто такая Петрова и за что она отдала его сыну миллионную сумму?

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Людмила Петрова рассказала, что подсудимый является мужем её родной сестры. Он же обратился с просьбой в 2019 году оформить на неё доли в ООО «Плюс+». Причина — несовместимость его должности в администрации Старого Оскола и возможности вести предпринимательскую деятельность. Ранее Людмила Петрова не имела опыта работы в качестве ИП. Женщина указала, что Сергиенко и «его друзья», Ротарь и Глазкрицкий, занимались совместной предпринимательской деятельностью. Однако прибыли в компании не было, как и учредительских собраний. Об этом ей известно от Сергиенко.
По бумагам учредителями общества числились сама Людмила, Владимир Глазкрицкий и Татьяна Ротарь. Позже Петрова вышла из доли из-за отсутствия прибыли в ООО «Плюс+». Об этом она попросила Сергиенко.
Далее Александр Сергиенко обратился к женщине с просьбой оформить на себя и 1/3 доли торгового центра стоимостью в 2,5 млн рублей. Сама она за неё не платила, потому что подсудимый сказал ей, что Владимир Глазкрицкий передаст ему эту сумму сам. При оформлении данной сделки в Шебекино присутствовал юрист и, как предположила свидетельница, Людмила Глазкрицкая, т. к. в документах видела её подпись.
При продаже объекта незавершённого строительства, поделилась Петрова, присутствовали Владимир Глазкрицкий, его жена и юрист, покупатель (предположительно Путивский) со своим адвокатом, нотариусы и сама свидетельница. Сумма сделки купли-продажи составила 35 млн рублей.
Точную свою денежную долю от продажи Людмила не помнит — «примерно 11,66 млн». Они поступили на её расчётный счёт ИП. К банку её подвёз муж. Также она попросила приехать Евгения Сергиенко, чтобы тот помог снять средства. Сотрудница банка уведомила их, что при снятии суммы будет большая комиссия, и посоветовала сделать это по-другому. После консультации деньги перевели на другой счёт Людмилы Петровой. Деньги она передала Евгению, т. к. те принадлежали его отцу, уточнила женщина. Также остались средства на «оплату налога».
Отвечая на вопросы, отношения Александра Сергиенко и Владимира Глазкрицкого свидетельница описала как дружеские — «дружили лет 15». Говоря об их совместной деятельности, Людмила Петрова указала на ООО «Стройагропром», в котором также выступала как доверенное лицо подсудимого. Она уточнила, что общество мужчины организовали также совместно с Ротарем. Глазкрицкий, по её словам, сначала не был учредителем фирмы, а только руководителем. Она сообщила, что учредителем когда-то числилась и Татьяна Ротарь, как доверенное лицо самого Ротаря.
Организация занималась добычей песка в Шебекино, однако на данную деятельность лицензии выдано не было. Об этой ей сообщил Александр Сергиенко. Проект «заморозили». Далее женщина рассказала, что её вызывали в налоговую инспекцию из-за претензий к Владимиру Глазкрицкому. Позже Петрова попросила у Сергиенко выйти и из этой организации. Там на ней числилась доля в 50% процентов, вторая часть — у Татьяны Ротарь. После ухода Людмилы в долю вошёл Владимир Глазцкрицкий, став также учредителем, предположила она.
Женщина рассказала, что 20 марта, в день допроса к ним в дом приехали с обыском примерно в половину седьмого утра. Сам допрос, по её словам, начался в районе девяти утра, а вышла из отдела следственного комитета она около 9 вечера. Кроме следователя на допросе периодически присутствовал некто, представившийся начальником следственной группы (фамилии не помнит). Сам следователь, делится Людмила Петрова, лично на неё не давил и не угрожал. Но, когда та спросила у него о необходимости присутствия адвоката, он ответил, что она выступает свидетелем, а не обвиняемой, поэтому адвокат не нужен. Однако тот самый «начальник», пояснила Людмила, угрожал и сказал ей:
«Будешь сидеть вместе с ним пять лет».
Предположительно, пояснила Петрова, это было связано с тем, что по вопросам, касающимся ТЦ, она «немного слукавила» из-за показаний Сергиенко, которые она услышала, чтобы оказать ему поддержку. В ходе данного заседания, ответила на вопрос адвоката женщина, показания даёт правдивые.
Напомним, что в суде выступила и Зинаида Анпилова, бывший заместитель Сергиенко в администрации Старого Оскола. Она также дала показания относительно упоминавшегося объекта незавершённого строительства. Анпилова пояснила, что по инициативе Сергиенко там проводился проект по устранению незаконченного строительства. Как она заявила, в Старооскольском округе было зарегистрировано много подобных заброшенных объектов, поэтому создали проект для решения этой проблемы в целом.
Ранее стало известно, что в начале лета в отношении Зинаиды Анпиловой возбудили уголовное дело по получению взятки в особо крупном размере. Дело связано с квартирой, которую она получила ещё в 2020 году.