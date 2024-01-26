Подчинённая Сергиенко получила взятку квартирой? Подробности решения суда об изъятии

Зинаида Анпилова с февраля 2018 по март 2022 года была заместителем экс-главы Старого Оскола Александра Сергиенко, она руководила департаментом имущественных и земельных отношений администрации округа. Бывшая чиновница была подписантом договоров аренды и купли-продажи от имени горокруга, и в её обязанности входила организация работы в сфере отношений, касающихся муниципального имущества и земельных участков, на которые государственная собственность не разграничена. А после вслед за начальником Анпилова ушла в «Газпром газораспределение Белгород», где стала руководителем юридического отдела.