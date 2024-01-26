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Дом на Макаренко в Старом Осколе

Подчинённая Сергиенко получила взятку квартирой? Подробности решения суда об изъятии

26 января 2024, 11:59
Фото: sdom31.ru
Дом на Макаренко в Старом Осколе

Старооскольскую экс-чиновницу обвиняют во взятке в виде двухкомнатной квартиры

Октябрьский районный суд Белгорода вынес решение, по которому у сына Зинаиды Анпиловой, недавно выступавшей свидетелем в суде по делу о взятках экс-главы Старого Оскола, могут изъять из собственности квартиру. Сейчас идёт расследование, по которому это жильё могло быть взяткой.

Зинаида Анпилова с февраля 2018 по март 2022 года была заместителем экс-главы Старого Оскола Александра Сергиенко, она руководила департаментом имущественных и земельных отношений администрации округа. Бывшая чиновница была подписантом договоров аренды и купли-продажи от имени горокруга, и в её обязанности входила организация работы в сфере отношений, касающихся муниципального имущества и земельных участков, на которые государственная собственность не разграничена. А после вслед за начальником Анпилова ушла в «Газпром газораспределение Белгород», где стала руководителем юридического отдела.

Но в 2023 году всплыли некоторые «подробности» её работы на государственной должности. В июне в отношении Зинаиды Анпиловой возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Дело связано с квартирой, которую она получила ещё в 2020 году.

Бел.Ру изучило решение Октябрьского районного суда Белгорода об изъятии квартиры.

В 2020 году, говорится в документах суда, чиновница узнала, что ООО «Специализированный застройщик „СтройИнжиниринг"» закончило строительство и ввело в эксплуатацию многоквартирный дом в микрорайоне Макаренко, и захотела квартиру в этом доме. Анпилова выдвинула незаконные требования гендиректору компании-застройщика Анне Ульяновой, чтобы последняя передала чиновнице в качестве взятки двухкомнатную квартиру стоимостью 3 млн 805 тыс. рублей. За это начальница департамента пообещала помогать в заключении договоров аренды земельных участков между ведомством и «СтройИнжинирингом» для развития бизнес-проектов компании, а также оказывать общее покровительство в рамках своих полномочий.

*ООО «Специализированный застройщик „СтройИнжиниринг“ — компания, занимающаяся строительством жилых и нежилых зданий с 2013 года. За 2022 год её чистая прибыль составила более 19,4 млн рублей. С 2017 года Анна Ульянова является единственным владельцем компании.

Через месяц после этого предложения руководитель компании-застройщика передала желаемую квартиру Анпиловой. Оформили жильё по фиктивному договору, как проданное сыну чиновницы Денису Анпилову.

Как пояснила сторона обвинения в суде, общий доход Зинаиды Анпиловой за 2017–2019 годы составил 3 897 479,01 ₽. Отсюда, с учётом минимального прожиточного минимума, а также необходимости оплаты ЖКУ, её доход и доход сына не позволяет накопить деньги и приобрести квартиру за 3,8 млн рублей. Также, как установлено органом предварительного следствия, фактически деньги продавец не получал.

Сейчас расследование по уголовному делу ещё продолжается. В декабре старооскольский прокурор попросил суд прекратить право собственности Дениса Анпилова в отношении квартиры. Зинаида Анпилова и её сын в суд не явились, но экс-чиновница представила письменные возражения на гражданский иск, в которых просила отказать в иске, по уголовному делу ещё не было принято решений и её вина не доказана.

Тем не менее 18 января суд удовлетворил иск прокурора. Квартиру должны обратить в доход РФ и передать МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях. Однако решение ещё может быть обжаловано в течение месяца через апелляцию.

А мы напомним, что 18 января Зинаида Анпилова участвовала в суде по делу по обвинению в получении взяток бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко в качестве свидетеля как бывший его заместитель. Там она рассказала, как по проекту ликвидации объекта незавершённого строительства торговый центр в Дубраве передали в собственность жены Владимира Глазкрицкого, а также как по указанию экс-мэра в приоритетном порядке новый собственник получил разрешение на строительство.

Ранее стало известно, что помощь с получением ТЦ «Дубрава» и оформлением необходимых документов Александр Сергиенко мог оказать Глазкрицкому за долю в объекте стоимостью 28,46 млн рублей. Всего экс-мэру Старого Оскола вменяют взятки в виде денег, имущества и услуг имущественного характера на общую сумму в 50 млн рублей. Дело рассматривают в Свердловском районном суде Белгорода. Бел.Ру продолжает следить за процессом.

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