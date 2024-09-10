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Убыток

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2024
В пока убыточном белгородском парке аттракционов назначили нового гендиректора
10 сентября, 11:01
Барщуки передают друг другу убыточную фирму в области радиовещания в Старом Осколе
25 июля, 07:43
Фирма из Старого Оскола требует с АО «Комбинат КМАруда» через суд 33 млн рублей
24 июля, 13:22
Фирменный магазин Губкинского мясокомбината третий год подряд уходит в «минус»
16 апреля, 08:34
Белгородский зоопарк отчитался об убытках в почти 10 млн рублей за 2023 год
5 апреля, 11:46
От убытка в 600 млн до прибыли в 2,5 млрд: интересные цифры в отчёте «Славянки»
27 февраля, 07:25
Пострадавший от обстрелов «Монокристалл» потребовал со страховой 62,3 млн рублей
30 января, 09:34
Спецпроект
Первый год СВО: какие белгородские компании не справились и ушли в «минус»
Спецоперация оказала существенное влияние на все сферы жизни белгородцев. Это касается и экономики. Какие предприятия ушли в «минус» по итогам первого года спецоперации — в материале «Бел.Ру».
2023
В убыточной белгородской «дочке» ЭФКО сменили руководителя
26 сентября 2023, 14:53
Компания Тебекиных «Ваш хлеб» подала иск в суд на 5 млн из-за товарных знаков
7 сентября 2023, 10:01
Сергей Фуглаев потребовал с компании родственников 66,8 млн рублей долга
6 сентября 2023, 15:35
Осколинвест ушёл в минус: деньги текли рекой, но не в том направлении
Публичное акционерное общество «Осколинвест» в 2022 году претерпело огромные убытки в 1,4 млрд. рублей при доходе за тот же год в 1,196 млрд рублей.
23 августа 2023, 14:48
Обвинившая полицейского в нападении белгородка ранее требовала 10 млн с администрации
20 июня 2023, 08:09
«ФИТ» Жернового понесла убытки на фоне роста себестоимости продаж
Зарегистрированное в Белгороде ООО «ФИТ» отчиталось о денежных потоках за 2022 год. Согласно данным государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности, убыток от продаж составил 26 млн рублей.
19 мая 2023, 14:40
За год чистая прибыль компании «Белгороддорстрой» сократилась на 289 млн рублей
18 мая 2023, 11:39
Убытки белгородского универмага «Маяк» продолжают расти
17 мая 2023, 06:52
Белгородский зоопарк снова понёс убытки
3 мая 2023, 07:09
Белгородский парк динозавров снова стал убыточным
28 апреля 2023, 10:27
Белгородский застройщик с севастопольскими корнями «Веголос» отчитался об убытках
28 апреля 2023, 06:55
Убытки белгородского «Флагмана» превысили 71 млн рублей в 2022 году
20 апреля 2023, 12:48

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