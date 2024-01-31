Дом и два авто пострадали при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Под удар ВСУ попало село Богун-Городок в Борисовском районе. Пострадавших среди мирных жителей нет, но в населённом пункте есть разрушения.
По данным главы региона Вячеслава Гладкова, село подверглось атаке дронов-камикадзе. Последние сбросили два взрывных устройства. Осколками задело два легковых авто, выбило окна в частном доме.
На месте происшествия уже работают оперативные службы.
Таким же дроном ВСУ ранее атаковали Тишанку в Волоконовском районе. Сообщалось, что из-за взрыва пострадал инфраструктурный объект связи. К устранению последствий атаки планировали приступить в кратчайшие сроки.
Добавим, что также под удар противника попал хутор Панков Шебекинского горокруга. Повредило ЛЭП. Восемь населённых пунктов остались без света.