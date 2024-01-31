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Published Сегодня, 10:18

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Взрыв

Взрыв в Белгородской области: повреждён инфраструктурный объект связи

31 января 2024, 10:18
Фото: 1MI
Взрыв

ВСУ атаковали Тишанку в Белгородской области

По селу в Волоконовском районе ударили дроном-камикадзе. На месте происшествия работают аварийные службы. О последствиях атаки сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

31 января ВСУ ударили дроном-камикадзе по Тишанке в Волоконовском районе. Произошёл взрыв — в результате пострадал инфраструктурный объект связи.

На месте происшествия работают аварийные службы. К устранению последствий обещают приступить в ближайшее время.

За минувший день, 30 января, ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 раз. Есть разрушения. Пострадали дом, экскаватор, легковой автомобиль, КамАЗ, спецтехника, склад, повреждены линии электропередачи и газоснабжения.

Помимо этого, впервые в сводку последствий атак ВСУ попал Ивнянский район. В поле здесь нашли воронку. Предположительно, она появилась после взрыва дрона-камикадзе.

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#Белгородская область#Происшествия#Волоконовский район#Тишанка#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака#СВО#Дрон-камикадзе#Инфраструктурный объект связи
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