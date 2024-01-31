Взрыв в Белгородской области: повреждён инфраструктурный объект связи

За минувший день, 30 января, ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 раз. Есть разрушения. Пострадали дом, экскаватор, легковой автомобиль, КамАЗ, спецтехника, склад, повреждены линии электропередачи и газоснабжения.