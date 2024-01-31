Взрыв в Белгородской области: повреждён инфраструктурный объект связи

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
31 января ВСУ ударили дроном-камикадзе по Тишанке в Волоконовском районе. Произошёл взрыв — в результате пострадал инфраструктурный объект связи.
На месте происшествия работают аварийные службы. К устранению последствий обещают приступить в ближайшее время.
За минувший день, 30 января, ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 раз. Есть разрушения. Пострадали дом, экскаватор, легковой автомобиль, КамАЗ, спецтехника, склад, повреждены линии электропередачи и газоснабжения.
Помимо этого, впервые в сводку последствий атак ВСУ попал Ивнянский район. В поле здесь нашли воронку. Предположительно, она появилась после взрыва дрона-камикадзе.