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Инфраструктурный объект связи

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Февраль
Дроном-камикадзе атаковали Белгородскую область: повреждён инфраструктурный объект
7 февраля, 12:33
Январь
Взрыв в Белгородской области: повреждён инфраструктурный объект связи
31 января, 10:18
Ноябрь 2023
Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области
28 ноября 2023, 13:30
ВСУ вновь атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области
20 ноября 2023, 08:42
Сентябрь 2023
Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области
25 сентября 2023, 09:09
Август 2023
Два дома, грузовик и объект связи в Белгородской области пострадали от обстрелов
18 августа 2023, 07:49
Украина атаковала белгородское приграничье беспилотниками, артиллерией и миномётами
13 августа 2023, 07:53

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